https://ria.ru/20230105/pozhar-1843160448.html

В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди

В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди - РИА Новости, 05.01.2023

В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди

Пожар в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где погибли два человека, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:50

2023-01-05T15:50

2023-01-05T15:50

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Пожар в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где погибли два человека, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информировало ранее ведомство, сообщение о пожаре на Пулковском шоссе, 104 поступило в четверг в 9.15 мск. В производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. Пожар, где погибли два человека, локализовали в 11.06 мск. "В 15.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 32 спасателя.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)