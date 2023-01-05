https://ria.ru/20230105/pozhar-1843160448.html
В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди
В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди - РИА Новости, 05.01.2023
В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди
Пожар в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где погибли два человека, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:50
2023-01-05T15:50
2023-01-05T15:50
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Пожар в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где погибли два человека, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информировало ранее ведомство, сообщение о пожаре на Пулковском шоссе, 104 поступило в четверг в 9.15 мск. В производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. Пожар, где погибли два человека, локализовали в 11.06 мск. "В 15.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 32 спасателя.
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли люди
В Санкт-Петербурге потушили пожар в производственном здании, где погибли два человека