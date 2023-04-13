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Биография Сергея Шнурова

Биография Сергея Шнурова - РИА Новости, 13.04.2023

Биография Сергея Шнурова

Российский рок-музыкант, актер, телеведущий, лидер групп "Ленинград" и "Рубль" Сергей Владимирович Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:18

2023-04-13T01:18

2023-04-13T01:18

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Российский рок-музыкант, актер, телеведущий, лидер групп "Ленинград" и "Рубль" Сергей Владимирович Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Учился в Ленинградском инженерно-строительном институте (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и в религиозном институте при духовной академии по специальности "теолог".Работал реставратором, грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов, промоушн-директором на радио "Модерн".В 1991 году создал первый рэпкор проект в России под названием "Алкорепица". Позже сформировал электронную группу "Ухо Ван Гога".В январе 1997 года была создана группа "Ленинград". Сергей Шнуров выступил в качестве бас-гитариста, автора текста и музыки, а впоследствии стал фронтменом группы.Группа "Ленинград" обрела популярность благодаря своему необычному подходу к написанию песен: в текстах обычно присутствует нецензурная лексика, поднимаются бытовые и алкогольные темы. В 1998 году группа записала материал для первого альбома "Пуля". В декабре 1998 года "Ленинград" впервые выступил в Москве на разогреве у группы "Аукцыон". На этом концерте Сергей Шнуров также впервые занял место солиста.Признание в клубной среде подтвердил второй альбом "Мат без электричества", записанный группой живьем за один студийный день и вышедший в конце 1999 года.Первые клипы группы с трудом брали на музыкальные каналы. Переломным для группы стал 2000 год, когда песня "Терминатор" появилась в эфире "Нашего радио". После выхода альбома "Дачники" (2000) группа стала выступать не только в клубах, но и на более крупных площадках.Среди других альбомов группы: "Пираты XXI века" (2002), "Точка" (2002), "Для миллионов" (2003), "Бабаробот" (2004), "Хлеб" (2005), "Аврора" (2007).25 декабря 2008 года Сергей Шнуров объявил о распаде "Ленинграда". Однако в конце 2010 года группа собралась для выступления на концертах под названием "Снова живы для наживы", а в 2011 году появились два альбома – "Хна" и "Вечный огонь". В 2012 году вышел новый альбом "Рыба". В последующие годы вышли альбомы "Вечерний Ленинград" (2012), "Пляж наш" (2014), "Фарш" (2014). Группа "Ленинград" приобрела еще большую популярность после клипа "Экспонат" (2016). В то же время другой клип группы "В Питере – пить" (2016) возмутил некоторых депутатов, которые потребовали проверить его на пропаганду экстремизма. 7 марта 2018 года группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Не Париж", в течение первых суток он собрал более 4,5 миллиона просмотров. В 2008 году Сереем Шнуровым была основана группа "Рубль". Названный фитнес-роком стиль новой группы оказался хорошо принят слушателями. 19 апреля 2010 года группа выпустила дебютный альбом – "Сдачи не надо". В 2008 году Сергей Шнуров выпустил свой первый сольный альбом под названием "Второй магаданский". В 2012 году вышел второй сольник Шнурова "Лютик". В июне 2021 года Шнуров презентовал свой новый музыкальный проект – группу "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь". Первый концерт группа дала во время Петербургского международного экономического форума-2021. Выступил в качестве театрального актера. В Мариинском театре играл главную роль в опере "Бенвенуто Челлини" Гектора Берлиоза в постановке Василия Бархатова, а также выступал в роли чтеца в театрализованном представлении "Путеводитель по оркестру для молодежи" Бенджамина Бриттена. Сергей Шнуров известен и как автор музыки к фильмам. В 2001 году он написал музыку к сериалу "Агентство НЛС". В качестве композитора участвовал в различных фильмах, среди которых "Бумер" (2003), "Игры мотыльков" (2003), "Личный номер" (2004), "Бумер. Фильм второй" (2006), "Атомный Иван" (2012), "О чем молчат французы" (2016) и др.Как актер снялся в кинофильмах "Деньги" (2002), "Игры мотыльков" (2004), "Дневной дозор" (2005), "День выборов" (2007), "Перемирие" (2010), "Generation П" (2011), "Пока ночь не разлучит" (2012), "Узник старой усадьбы" (2014), "Приличные люди" (2015), "Хардкор" (2016), "Я худею" (2018), "Никто" (2021), "Золотые соседи" (2022) и др. В 2018 году в российский прокат вышел фильм "В Питере – петь. Сергей Шнуров". Фильм был снят американским профессором славистики из Университета Флориды Драганом Куюнджичем и посвящен группе "Ленинград". Сергей Шнуров также выступал и в качестве телеведущего. На его счету участие в таких проектах как программа об альтернативных путешествиях "Шнур вокруг света" (НТВ), документальный сериал "Окопная жизнь" (НТВ), рассказывающий о войнах XX века, "История российского шоу бизнеса" (СТС). На Первом канале Сергей Шнуров был ведущим шоу "Про любовь" (2016) и программы "Главный котик страны" (2017). С 29 июня 2020 года по 10 марта 2022 года – генеральный продюсер телеканала RTVi. Сергей Шнуров занимается живописью. В феврале-апреле 2017 года в петербургском музее современного искусства "Эрарта" прошла выставка музыканта под названием "Ретроспектива Брендреализма". Летом 2017 года выставка Сергея Шнурова прошла в Московском музее современного искусства. В 2019 году вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре. В декабре 2019 года – в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы. В 2020 году вступил в "Партию роста". Является сопредседателем партии.Сергей Шнуров является лауреатом премий "Ника" (2004) и "Золотой Овен" за лучшую музыку к кинофильму "Бумер" (2003). В 2004 году он получил премию "Золотой Овен" за музыку к фильму "Игры мотыльков". Группа "Ленинград" является лауреатом многочисленных премий, в том числе в номинации "Лучшая рок-группа" (2003). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ленинград, санкт-петербург, россия, шнур (сергей шнуров), ленинград, шоу-бизнес, культура