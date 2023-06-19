https://ria.ru/20230619/shnurov-1879071995.html
На Шнурова подали иск за использование в клипе чужого снимка "Суперджета"
На Шнурова подали иск за использование в клипе чужого снимка "Суперджета" - РИА Новости, 19.06.2023
На Шнурова подали иск за использование в клипе чужого снимка "Суперджета"
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фотографа Александра Попова. Он потребовал взыскать с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 1,4 миллиона... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:31
2023-06-19T10:31
2023-06-19T10:33
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фотографа Александра Попова. Он потребовал взыскать с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 1,4 миллиона рублей за незаконное использование в одном из клипсы музыканта его фотографии самолета "Сухой Суперджет 100". Как сообщили РИА Новости в компании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, Попов увидел в ролике на трек "Наша экономика" группы "Ленинград" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. "Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претензию. Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок", — рассказал агентству Александр Лаврентьев, основатель и гендиректор юркомпании "Антипиратские технологии". По его словам, такая ситуация Попова не устроила, поэтому был подан иск. В компании "Антипиратские технологии" считают сложившуюся ситуацию необычной. "Во-первых, нарушения авторских прав медийными персонами, вроде группы "Ленинград" и ее лидера Сергея Шнурова, случаются весьма редко. Во-вторых, если такое происходит, у сторон обычно получается урегулировать спор в досудебном порядке", — отметил представитель истца. В компании рассчитывают на справедливое решение суда в виде взыскания компенсации. Отмечается, что она позволит оплатить услуги юристов и компенсировать материальные потери из-за нарушения авторских прав. Сергей Шнуров ситуацию пока не прокомментировал. Арбитражный суд Москвы назначил предварительные слушания по делу на 4 июля.
https://ria.ru/20230519/buzova-1872724830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), ленинград, youtube, москва, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград, YouTube, Москва, Новости шоу-бизнеса
На Шнурова подали иск за использование в клипе чужого снимка "Суперджета"
Со Шнурова хотят взыскать 1,4 млн рублей за использование в клипе чужого снимка самолета
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фотографа Александра Попова. Он потребовал взыскать с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 1,4 миллиона рублей за незаконное использование в одном из клипсы музыканта его фотографии самолета "Сухой Суперджет 100".
Как сообщили РИА Новости в компании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, Попов увидел в ролике на трек "Наша экономика" группы "Ленинград" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора.
«
"Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претензию. Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок", — рассказал агентству Александр Лаврентьев, основатель и гендиректор юркомпании "Антипиратские технологии".
По его словам, такая ситуация Попова не устроила, поэтому был подан иск. В компании "Антипиратские технологии" считают сложившуюся ситуацию необычной.
«
"Во-первых, нарушения авторских прав медийными персонами, вроде группы "Ленинград" и ее лидера Сергея Шнурова, случаются весьма редко. Во-вторых, если такое происходит, у сторон обычно получается урегулировать спор в досудебном порядке", — отметил представитель истца.
В компании рассчитывают на справедливое решение суда в виде взыскания компенсации. Отмечается, что она позволит оплатить услуги юристов и компенсировать материальные потери из-за нарушения авторских прав.
Сергей Шнуров ситуацию пока не прокомментировал.
Арбитражный суд Москвы назначил предварительные слушания по делу на 4 июля.
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