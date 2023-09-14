https://ria.ru/20230914/leningrad-1896395736.html
В Москве отменили концерт группы "Ленинград"
В Москве отменили концерт группы "Ленинград" - РИА Новости, 14.09.2023
В Москве отменили концерт группы "Ленинград"
В Москве отменили концерт группы "Ленинград", который должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября, говорится на сайте билетного оператора. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:03
2023-09-14T19:03
2023-09-14T20:31
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Москве отменили концерт группы "Ленинград", который должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября, говорится на сайте билетного оператора. "Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", – говорится в публикации от 13 сентября.В сообщении отмечено, что все, кто приобрел билеты на шоу, смогут их вернуть до конца ноября. Участники группы, включая фронтмена Сергея Шнурова, отмену своего выступления не прокомментировали. За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов, а в последние годы в топе YouTube. Самые популярные клипы коллектива "Экспонат" с Юлией Топольницкой и "Кабриолет" с Аллой Михеевой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости шоу-бизнеса, москва, youtube, шнур (сергей шнуров)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Москва, YouTube, Шнур (Сергей Шнуров)
В Москве отменили концерт группы "Ленинград"
Концерт группы "Ленинград" в Лужниках отменили за три дня до шоу
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Москве отменили концерт группы "Ленинград", который должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября, говорится на сайте билетного оператора.
«
"Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", – говорится в публикации от 13 сентября.
В сообщении отмечено, что все, кто приобрел билеты на шоу, смогут их вернуть до конца ноября.
Участники группы, включая фронтмена Сергея Шнурова, отмену своего выступления не прокомментировали.
За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов, а в последние годы в топе YouTube. Самые популярные клипы коллектива "Экспонат" с Юлией Топольницкой и "Кабриолет" с Аллой Михеевой.
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