https://ria.ru/20230914/leningrad-1896395736.html

В Москве отменили концерт группы "Ленинград"

В Москве отменили концерт группы "Ленинград" - РИА Новости, 14.09.2023

В Москве отменили концерт группы "Ленинград"

В Москве отменили концерт группы "Ленинград", который должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября, говорится на сайте билетного оператора. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:03

2023-09-14T19:03

2023-09-14T20:31

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Москве отменили концерт группы "Ленинград", который должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября, говорится на сайте билетного оператора. "Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", – говорится в публикации от 13 сентября.В сообщении отмечено, что все, кто приобрел билеты на шоу, смогут их вернуть до конца ноября. Участники группы, включая фронтмена Сергея Шнурова, отмену своего выступления не прокомментировали. За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов, а в последние годы в топе YouTube. Самые популярные клипы коллектива "Экспонат" с Юлией Топольницкой и "Кабриолет" с Аллой Михеевой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, москва, youtube, шнур (сергей шнуров)