Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров
Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, что музыкант отмечает 50-летие в отпуске
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции в преддверии концерта группировки "Ленинград" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях. Концертный директор артиста кратко рассказал РИА Новости, куда "пропал" исполнитель и как отмечает юбилей.
«
"Он в отпуске, и пока не доступен для прессы", — ответил представитель Сергея Шнурова.
Концертный директор не стал уточнять, где именно сейчас находится артист — в России или за рубежом, а также ждать ли поклонникам в ближайшее время новую музыку и шоу.
В марте этого года Шнуров опроверг интернет-слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны.
«
"Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским", — процитировал тогда РИА Новости слова артиста пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.
Что еще нужно знать о юбиляре?
Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. После школы поступил в Реставрационный лицей и получил специальность реставратора произведений из дерева четвертого разряда.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГруппа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
Группа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
Позже будущий музыкант реализовал себя в качестве художника, причем успешно. Например, в 2017 году в Московском музее современного искусства прошла его выставка "Рестроспектива брендреализма".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
2 из 2
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
1 из 2
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
2 из 2
В 1997 году Шнуров основал группу "Ленинград", которая существует до сих пор. Коллектив почти сразу обрел популярность среди слушателей благодаря злободневным темам песен и простым текстам.
"В Питере – пить": песни "Ленинграда" всегда становятся хитами
Многие композиции группы стали народными хитами – «Геленджик», «Вояж», «WWW», «В Питере – пить», «Мне бы в небо» и многие другие. Большинство из них написал Сергей Шнуров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
1 из 3
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
1 из 3
За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов. А в последние годы и в топе YouTube. Ведь каждый клип группы напоминает короткометражный фильм. Например, как видео к треку "Экспонат" с Юлией Топольницкой (почти 200 миллионов просмотров) или "Кабриолет" с Аллой Михеевой (168 миллионов).
Концерты Сергея Шнурова почти всегда собирают полные залы, на которых скачут, кричат и подпевают сотни, а то и тысячи радостных поклонников творчества эпатажного Шнурова.
А что на личном? Четыре свадьбы
Помимо насыщенной музыкальной жизни, Шнуров известен и громкими истории в личной. Артист был женат четыре раза.
© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкСвадьба музыканта Сергея Шнурова и журналистки Елены Мозговой
Свадьба музыканта Сергея Шнурова и журналистки Елены Мозговой
Его первый студенческий брак с Марией Исмагиловой продержался четыре года – пара рассталась в середине 90-х. В этих отношениях у Шнурова родилась дочь Серафима (в этом году тоже юбилярша — осенью отметит 30-летие. — Прим. ред.).
В 1999-м лидер "Ленинграда" женился на экс-директоре группы "Пепс-Си" Светлане Костицыной. Этот брак продержался еще меньше — три года. Но в нем родился сын Аполлон, с которым артист находится в хороших отношениях.
Музыкант Шнуров и киноактриса Акиньшина
В период с 2002 по 2007 год Сергей Шнуров встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая была младше музыканта на 15 лет. На этом фоне, а также из-за постоянных разборов между возлюбленными, роман сразу вызывал интерес у прессы. Но также быстро и пропал, когда певец и актриса расстались.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ в концертном зале "Барвиха Luxury Village"
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ в концертном зале "Барвиха Luxury Village"
В третий раз Шнуров женился на предпринимательнице Матильде. Этот брак продержался восемь лет. Экс-супруги отказались публично комментировать причину случившегося.
Фронтмен "Ленинграда" не долго ходил в холостяках. Вскоре он опять женился. Его избранницей стала дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова. Она родила музыканту двоих детей. Сам артист пока рассекретил пол только первого ребенка. В одном из интервью он сообщил, что супруга подарила ему сына.