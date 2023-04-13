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Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров - РИА Новости, 13.04.2023
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Шоубиз
 
19:11 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/shnurov-1865141177.html
Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров
Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров - РИА Новости, 13.04.2023
Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров
Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:11
2023-04-13T19:11
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
россия
ленинград
ксения собчак
оксана акиньшина
московский музей современного искусства
ленинград
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях. Концертный директор артиста кратко рассказал РИА Новости, куда "пропал" исполнитель и как отмечает юбилей. Концертный директор не стал уточнять, где именно сейчас находится артист — в России или за рубежом, а также ждать ли поклонникам в ближайшее время новую музыку и шоу. В марте этого года Шнуров опроверг интернет-слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны. Что еще нужно знать о юбиляре? Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. После школы поступил в Реставрационный лицей и получил специальность реставратора произведений из дерева четвертого разряда. Позже будущий музыкант реализовал себя в качестве художника, причем успешно. Например, в 2017 году в Московском музее современного искусства прошла его выставка "Рестроспектива брендреализма". В 1997 году Шнуров основал группу "Ленинград", которая существует до сих пор. Коллектив почти сразу обрел популярность среди слушателей благодаря злободневным темам песен и простым текстам."В Питере – пить": песни "Ленинграда" всегда становятся хитамиМногие композиции группы стали народными хитами – «Геленджик», «Вояж», «WWW», «В Питере – пить», «Мне бы в небо» и многие другие. Большинство из них написал Сергей Шнуров. За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов. А в последние годы и в топе YouTube. Ведь каждый клип группы напоминает короткометражный фильм. Например, как видео к треку "Экспонат" с Юлией Топольницкой (почти 200 миллионов просмотров) или "Кабриолет" с Аллой Михеевой (168 миллионов). Концерты Сергея Шнурова почти всегда собирают полные залы, на которых скачут, кричат и подпевают сотни, а то и тысячи радостных поклонников творчества эпатажного Шнурова. А что на личном? Четыре свадьбыПомимо насыщенной музыкальной жизни, Шнуров известен и громкими истории в личной. Артист был женат четыре раза. Его первый студенческий брак с Марией Исмагиловой продержался четыре года – пара рассталась в середине 90-х. В этих отношениях у Шнурова родилась дочь Серафима (в этом году тоже юбилярша — осенью отметит 30-летие. — Прим. ред.). В 1999-м лидер "Ленинграда" женился на экс-директоре группы "Пепс-Си" Светлане Костицыной. Этот брак продержался еще меньше — три года. Но в нем родился сын Аполлон, с которым артист находится в хороших отношениях. В период с 2002 по 2007 год Сергей Шнуров встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая была младше музыканта на 15 лет. На этом фоне, а также из-за постоянных разборов между возлюбленными, роман сразу вызывал интерес у прессы. Но также быстро и пропал, когда певец и актриса расстались. В третий раз Шнуров женился на предпринимательнице Матильде. Этот брак продержался восемь лет. Экс-супруги отказались публично комментировать причину случившегося. Фронтмен "Ленинграда" не долго ходил в холостяках. Вскоре он опять женился. Его избранницей стала дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова. Она родила музыканту двоих детей. Сам артист пока рассекретил пол только первого ребенка. В одном из интервью он сообщил, что супруга подарила ему сына.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/shnurov-1776703036.html
россия
ленинград
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Галина Соколова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Сергей Шнуров «В Питере — пить». Концерт в Юрмале, август 2017 год
Сергей Шнуров «В Питере — пить». Концерт в Юрмале, август 2017 год.
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Концерт группы «Ленинград» в Юрмале, 3 августа 2017 год
Концерт группы «Ленинград» в Юрмале, 3 августа 2017 год.
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шнур (сергей шнуров), россия, ленинград, ксения собчак, оксана акиньшина, московский музей современного искусства, ленинград, youtube, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, видео
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Россия, Ленинград, Ксения Собчак, Оксана Акиньшина, Московский музей современного искусства, Ленинград, YouTube, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Видео
Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров

Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, что музыкант отмечает 50-летие в отпуске

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции в преддверии концерта группировки "Ленинград" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Музыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции в преддверии концерта группировки Ленинград в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях. Концертный директор артиста кратко рассказал РИА Новости, куда "пропал" исполнитель и как отмечает юбилей.
«
"Он в отпуске, и пока не доступен для прессы", — ответил представитель Сергея Шнурова.
Концертный директор не стал уточнять, где именно сейчас находится артист — в России или за рубежом, а также ждать ли поклонникам в ближайшее время новую музыку и шоу.
В марте этого года Шнуров опроверг интернет-слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны.
«
"Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским", — процитировал тогда РИА Новости слова артиста пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

Что еще нужно знать о юбиляре?

Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. После школы поступил в Реставрационный лицей и получил специальность реставратора произведений из дерева четвертого разряда.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГруппа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
Группа Ленинград на закрытии фестиваля Нашествие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Группа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
Позже будущий музыкант реализовал себя в качестве художника, причем успешно. Например, в 2017 году в Московском музее современного искусства прошла его выставка "Рестроспектива брендреализма".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
Открытие выставки Сергея Шнурова Ретроспектива Брендреализма
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров на открытии выставки "Ретроспектива Брендреализма" в Московском музее современного искусства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Московском музее современного искусства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
В 1997 году Шнуров основал группу "Ленинград", которая существует до сих пор. Коллектив почти сразу обрел популярность среди слушателей благодаря злободневным темам песен и простым текстам.

"В Питере – пить": песни "Ленинграда" всегда становятся хитами

Многие композиции группы стали народными хитами – «Геленджик», «Вояж», «WWW», «В Питере – пить», «Мне бы в небо» и многие другие. Большинство из них написал Сергей Шнуров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время концерта
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Михаил ЦыгановКонцерт российской группы "Ленинград" на Бали
Концерт российской группы Ленинград на Бали
Концерт российской группы "Ленинград" на Бали
© РИА Новости / Михаил Цыганов
2 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Шнуров и группа "Ленинград".
Сергей Шнуров и группа Ленинград.
Сергей Шнуров и группа "Ленинград".
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время концерта "20 лет на радость!"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Концерт российской группы "Ленинград" на Бали
© РИА Новости / Михаил Цыганов
2 из 3
Сергей Шнуров и группа "Ленинград".
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов. А в последние годы и в топе YouTube. Ведь каждый клип группы напоминает короткометражный фильм. Например, как видео к треку "Экспонат" с Юлией Топольницкой (почти 200 миллионов просмотров) или "Кабриолет" с Аллой Михеевой (168 миллионов).
Концерты Сергея Шнурова почти всегда собирают полные залы, на которых скачут, кричат и подпевают сотни, а то и тысячи радостных поклонников творчества эпатажного Шнурова.

А что на личном? Четыре свадьбы

Помимо насыщенной музыкальной жизни, Шнуров известен и громкими истории в личной. Артист был женат четыре раза.
© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкСвадьба музыканта Сергея Шнурова и журналистки Елены Мозговой
Свадьба музыканта Сергея Шнурова и журналистки Елены Мозговой - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Людмила Попова
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Свадьба музыканта Сергея Шнурова и журналистки Елены Мозговой
Его первый студенческий брак с Марией Исмагиловой продержался четыре года – пара рассталась в середине 90-х. В этих отношениях у Шнурова родилась дочь Серафима (в этом году тоже юбилярша — осенью отметит 30-летие. — Прим. ред.).
В 1999-м лидер "Ленинграда" женился на экс-директоре группы "Пепс-Си" Светлане Костицыной. Этот брак продержался еще меньше — три года. Но в нем родился сын Аполлон, с которым артист находится в хороших отношениях.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкМузыкант Шнуров и киноактриса Акиньшина
Музыкант Шнуров и киноактриса Акиньшина - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Музыкант Шнуров и киноактриса Акиньшина
В период с 2002 по 2007 год Сергей Шнуров встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая была младше музыканта на 15 лет. На этом фоне, а также из-за постоянных разборов между возлюбленными, роман сразу вызывал интерес у прессы. Но также быстро и пропал, когда певец и актриса расстались.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ в концертном зале "Барвиха Luxury Village"
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ в концертном зале "Барвиха Luxury Village"
В третий раз Шнуров женился на предпринимательнице Матильде. Этот брак продержался восемь лет. Экс-супруги отказались публично комментировать причину случившегося.
Фронтмен "Ленинграда" не долго ходил в холостяках. Вскоре он опять женился. Его избранницей стала дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова. Она родила музыканту двоих детей. Сам артист пока рассекретил пол только первого ребенка. В одном из интервью он сообщил, что супруга подарила ему сына.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Сергей Шнуров посвятил новую песню элите, покидающей страну
5 марта 2022, 12:48
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)РоссияЛенинградКсения СобчакОксана АкиньшинаМосковский музей современного искусстваЛенинградYouTubeШоу-бизнесзвездыЗнаменитостиВидео
 
 
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