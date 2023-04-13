https://ria.ru/20230413/shnurov-1865141177.html

Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров

Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров - РИА Новости, 13.04.2023

Стало известно, куда "пропал" Сергей Шнуров

Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:11

2023-04-13T19:11

2023-04-13T19:11

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

россия

ленинград

ксения собчак

оксана акиньшина

московский музей современного искусства

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814574133_0:45:2969:1715_1920x0_80_0_0_a6a9a940e7869b884d3d2edd0d9ad65a.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сегодня музыканту Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Однако лидер группы "Ленинград" давно удалился из соцсетей, и не появляется на светских мероприятиях. Концертный директор артиста кратко рассказал РИА Новости, куда "пропал" исполнитель и как отмечает юбилей. Концертный директор не стал уточнять, где именно сейчас находится артист — в России или за рубежом, а также ждать ли поклонникам в ближайшее время новую музыку и шоу. В марте этого года Шнуров опроверг интернет-слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны. Что еще нужно знать о юбиляре? Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. После школы поступил в Реставрационный лицей и получил специальность реставратора произведений из дерева четвертого разряда. Позже будущий музыкант реализовал себя в качестве художника, причем успешно. Например, в 2017 году в Московском музее современного искусства прошла его выставка "Рестроспектива брендреализма". В 1997 году Шнуров основал группу "Ленинград", которая существует до сих пор. Коллектив почти сразу обрел популярность среди слушателей благодаря злободневным темам песен и простым текстам."В Питере – пить": песни "Ленинграда" всегда становятся хитамиМногие композиции группы стали народными хитами – «Геленджик», «Вояж», «WWW», «В Питере – пить», «Мне бы в небо» и многие другие. Большинство из них написал Сергей Шнуров. За более чем 20-летнюю историю "Ленинграда" коллектив то распадался, то сходился. Но всегда оставался на вершинах хит-парадов. А в последние годы и в топе YouTube. Ведь каждый клип группы напоминает короткометражный фильм. Например, как видео к треку "Экспонат" с Юлией Топольницкой (почти 200 миллионов просмотров) или "Кабриолет" с Аллой Михеевой (168 миллионов). Концерты Сергея Шнурова почти всегда собирают полные залы, на которых скачут, кричат и подпевают сотни, а то и тысячи радостных поклонников творчества эпатажного Шнурова. А что на личном? Четыре свадьбыПомимо насыщенной музыкальной жизни, Шнуров известен и громкими истории в личной. Артист был женат четыре раза. Его первый студенческий брак с Марией Исмагиловой продержался четыре года – пара рассталась в середине 90-х. В этих отношениях у Шнурова родилась дочь Серафима (в этом году тоже юбилярша — осенью отметит 30-летие. — Прим. ред.). В 1999-м лидер "Ленинграда" женился на экс-директоре группы "Пепс-Си" Светлане Костицыной. Этот брак продержался еще меньше — три года. Но в нем родился сын Аполлон, с которым артист находится в хороших отношениях. В период с 2002 по 2007 год Сергей Шнуров встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая была младше музыканта на 15 лет. На этом фоне, а также из-за постоянных разборов между возлюбленными, роман сразу вызывал интерес у прессы. Но также быстро и пропал, когда певец и актриса расстались. В третий раз Шнуров женился на предпринимательнице Матильде. Этот брак продержался восемь лет. Экс-супруги отказались публично комментировать причину случившегося. Фронтмен "Ленинграда" не долго ходил в холостяках. Вскоре он опять женился. Его избранницей стала дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова. Она родила музыканту двоих детей. Сам артист пока рассекретил пол только первого ребенка. В одном из интервью он сообщил, что супруга подарила ему сына.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/shnurov-1776703036.html

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Шнуров «В Питере — пить». Концерт в Юрмале, август 2017 год Сергей Шнуров «В Питере — пить». Концерт в Юрмале, август 2017 год. 2023-04-13T19:11 true PT0M29S

Концерт группы «Ленинград» в Юрмале, 3 августа 2017 год Концерт группы «Ленинград» в Юрмале, 3 августа 2017 год. 2023-04-13T19:11 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шнур (сергей шнуров), россия, ленинград, ксения собчак, оксана акиньшина, московский музей современного искусства, ленинград, youtube, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, видео