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Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию - РИА Новости, 04.03.2023
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Шоубиз
 
21:04 04.03.2023 (обновлено: 21:28 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/slukhi-1855891768.html
Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию
Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию - РИА Новости, 04.03.2023
Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию
Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров опроверг интернет-слухи о своём намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:04
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шоубиз
россия
литва
санкт-петербург
шнур (сергей шнуров)
ксения собчак
людмила нарусова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров опроверг интернет-слухи о своём намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны. Ранее телеграм-канал "ПУЛ" со ссылкой на свои источники в окружении музыканта написал, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать из России. "Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским", - процитировал РИА Новости слова артиста пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин. Шнуров в 2022 году также заявлял, что не собирается уезжать из России. Ранее Собчак не подтверждала наличие у нее израильского паспорта словами, что она "место жительства не меняла", однако впоследствии факт наличия израильского гражданства блогера подтвердили власти Литвы и ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Российская группа "Ленинград" была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. Дискография группы насчитывает два десятка альбомов, некоторые композиции стали хитами, в частности, "Экспонат", "Вояж", "В Питере - пить". Весной 2019 года лидер группы объявил о прощальном турне "Ленинграда", однако после этого коллектив выпустил несколько песен.
https://ria.ru/20230130/leontev-1848388267.html
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россия, литва, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров), ксения собчак, людмила нарусова, ленинград
Шоубиз, Россия, Литва, Санкт-Петербург, Шнур (Сергей Шнуров), Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Ленинград
Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опроверг слухи о планах покинуть Россию

© Фото : Youtube-канал Надежды СтрелецСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Youtube-канал Надежды Стрелец
Сергей Шнуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров опроверг интернет-слухи о своём намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны.
Ранее телеграм-канал "ПУЛ" со ссылкой на свои источники в окружении музыканта написал, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать из России.
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"Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским", - процитировал РИА Новости слова артиста пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.
Шнуров в 2022 году также заявлял, что не собирается уезжать из России.
Ранее Собчак не подтверждала наличие у нее израильского паспорта словами, что она "место жительства не меняла", однако впоследствии факт наличия израильского гражданства блогера подтвердили власти Литвы и ее мать, сенатор Людмила Нарусова.
Российская группа "Ленинград" была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. Дискография группы насчитывает два десятка альбомов, некоторые композиции стали хитами, в частности, "Экспонат", "Вояж", "В Питере - пить". Весной 2019 года лидер группы объявил о прощальном турне "Ленинграда", однако после этого коллектив выпустил несколько песен.
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ШоубизРоссияЛитваСанкт-ПетербургШнур (Сергей Шнуров)Ксения СобчакЛюдмила НарусоваЛенинград
 
 
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