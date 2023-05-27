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Как поют Киркоров, Билан, Цой и Шнур: разбор педагога по вокалу

Как поют Киркоров, Билан, Цой и Шнур: разбор педагога по вокалу - РИА Новости, 27.05.2023

Как поют Киркоров, Билан, Цой и Шнур: разбор педагога по вокалу

Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров – исполнители разных стилей и вокальных техник, и каждый любим своими зрителями. Певец, педагог Даниил... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:00

2023-05-27T06:00

2023-05-27T06:00

культура

шнур (сергей шнуров)

дима билан (виктор белан)

филипп киркоров

виктор цой

музыка

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МОСКВА, 27 май – РИА Новости. Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров – исполнители разных стилей и вокальных техник, и каждый любим своими зрителями. Певец, педагог Даниил Букач разобрал вокал звезд специально для РИА Новости.Филипп Киркоров: король со своим стилемВ разборе вокала Филиппа Киркорова нельзя разделить его стенический образ и само пение, уверен приглашенный эксперт. Однако у короля есть и свои специальные фишки. "Чаще всего он использует твэнг: поджатие звука, он уходит, грубо говоря, в нос. Кроме того, Филипп любит играть динамикой: от громкого к тихому и обратно. Певцу еще нравится использовать штробас – легкую хрипотцу. Да, это вокальный прием. Если говорить о живых выступлениях, многие музыканты фальшивят. Это нормально, потому что голосовые связки – те же мышцы. Они тоже могут устать. Киркоров не исключение, но он создает атмосферу на своих концертах – главное, что может дать артист", – сказал Букач.Кроме того, вокальный педагог уточнил, что Киркоров хорошо работает в режиме "микст": сочетании головного и грудного регистров."Грудной регистр – тот, в котором человек говорит. Мы можем ощутить его работу, если положим руку на грудь. При пении он усиливается за счет правильной техники. Головной регистр – самый высокий, при котором используются головные резонаторы. Например, если мы радостно крикнем – можем почувствовать именно его", – пояснил певец.Дима Билан: акценты на согласных и фирмовый звукДима Билан за несколько десятков лет сформировал свой уникальный стиль. "У Билана в выступлении "Держи" закрытый звук, который формирует фирмовое звучание. Кроме того, он часто акцентирует согласные: например, букву м. Также Дима узнаваем своим коротким гортанным вибрато (легким дребезжанием звука), то есть не таким объемным, как, например, у оперных певцов. Это есть в каждой песне, что стало его стилем", – отметил певец.Одной из главных отличительных черт исполнителя можно назвать мастерство верхних звуков, уверен эксперт. "Билан любит пользоваться верхними нотами: фальцетом. Еще он мастер вокальных украшений – мелизмов – опеваний одной ноты. Это делает его песни насыщенными и интересными по звучанию", – отметил Букач.При этом, как отметил педагог, Билан слишком увлекается импровизацией, порой полностью меняя мелодию."Билан часто в этом процессе уходит в нижние ноты, в которых не силен, потому что тенор. А в любом случае есть какой-то предел. При этом, безусловно, он очень хорош в верхних регистрах", – подчеркнул педагог.Билан закончил Гнессинку по классу академического вокала. Как заметил приглашенный эксперт, он использует приемы классической школы в эстрадном пении."Да, можно заметить открытый звук (при поднятом небе, можно ощутить его, когда мы зеваем) при переходах на верхние ноты, это не так характерно для эстрадного вокала. Он это очень хорошо делает", – сказал Букач.Виктор Цой: вечно живая простота Вокал Виктора Цоя нельзя назвать техничным. Однако фирменные особенности пения, безусловно, были. "У него не самая активная артикуляция, звук он подает в верхнее небо. Цой никогда не использовал большое количество вокальных приемов. Он справлялся за счет хорошего текста и собственной человеческой энергетики. Он просто нашел свой стиль", – отметил певец.Также Букач напомнил, что в 80-е годы не было больших технических возможностей корректировки звука. То есть микрофон только усиливал голос. Что также говорит о мастерстве Цоя, так как он мог петь на целый стадион без обработок.Шнур: вокальный крикЛидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров – также мастер вокала, хотя не использует в полной мере ни диапазон, ни какие-то фишки современных певческих школ. "Стиль Шнура я бы назвал музыкальным криком или драйв-вокалом. Но стоит отметить, что это правильный крик. Он за счет умения использовать ложные связки может из концерта в концерт работать в своей стилистике. Если обычный человек будет так делать, используя голосовые связки, которые мы используем каждый день, а не складки над ними, то просто лишится голоса", – сказал музыкант."Роман о шоубизе": полный разбор вокалаПолный разбор вокала Киркорова, Билана, Цоя и Шнурова с конкретными примерами можно услышать в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе".

https://ria.ru/20230526/shoubiz-1873665924.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шнур (сергей шнуров), дима билан (виктор белан), филипп киркоров, виктор цой, музыка