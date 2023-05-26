Рейтинг@Mail.ru
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/shoubiz-1873665924.html
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 26.05.2023
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
2023-05-26T14:00
2023-05-26T14:00
роман о шоубизе
филипп киркоров
дима билан (виктор белан)
виктор цой
шнур (сергей шнуров)
технологии
google
яндекс.музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873783109_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e2817a2ca68fc7a27ba906cce8d739dc.png
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
audio/mpeg
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, педагога по вокалу Даниила Букача.1. Филипп Киркоров: особенности мастерства короля. 2. Дима Билан: уникальное звучание на мировом уровне. 3. Виктор Цой: вечно живое спокойствие. 4. Сергей Шнуров: вокальный крик. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873783109_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_660763263e77da59ad1a436b76f58891.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, дима билан (виктор белан), виктор цой, шнур (сергей шнуров), технологии, google, яндекс.музыка, telegram, музыка, аудио
Роман о шоубизе, Филипп Киркоров, Дима Билан (Виктор Белан), Виктор Цой, Шнур (Сергей Шнуров), Технологии, Google, Яндекс.Музыка, Telegram, Музыка
Роман о шоубизе

Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение

Роман о шоубизе
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, педагога по вокалу Даниила Букача.
1. Филипп Киркоров: особенности мастерства короля.
2. Дима Билан: уникальное звучание на мировом уровне.
3. Виктор Цой: вечно живое спокойствие.
4. Сергей Шнуров: вокальный крик.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
 
Роман о шоубизеФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)Виктор ЦойШнур (Сергей Шнуров)ТехнологииGoogleЯндекс.МузыкаTelegramМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала