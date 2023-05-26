https://ria.ru/20230526/shoubiz-1873665924.html

Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение

Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 26.05.2023

Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение

Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?

2023-05-26T14:00

2023-05-26T14:00

2023-05-26T14:00

роман о шоубизе

филипп киркоров

дима билан (виктор белан)

виктор цой

шнур (сергей шнуров)

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Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров? audio/mpeg

Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров? audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, педагога по вокалу Даниила Букача.1. Филипп Киркоров: особенности мастерства короля. 2. Дима Билан: уникальное звучание на мировом уровне. 3. Виктор Цой: вечно живое спокойствие. 4. Сергей Шнуров: вокальный крик. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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