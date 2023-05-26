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Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 26.05.2023
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
2023-05-26T14:00
2023-05-26T14:00
2023-05-26T14:00
роман о шоубизе
филипп киркоров
дима билан (виктор белан)
виктор цой
шнур (сергей шнуров)
технологии
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Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
audio/mpeg
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, педагога по вокалу Даниила Букача.1. Филипп Киркоров: особенности мастерства короля. 2. Дима Билан: уникальное звучание на мировом уровне. 3. Виктор Цой: вечно живое спокойствие. 4. Сергей Шнуров: вокальный крик. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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филипп киркоров, дима билан (виктор белан), виктор цой, шнур (сергей шнуров), технологии, google, яндекс.музыка, telegram, музыка, аудио
Роман о шоубизе, Филипп Киркоров, Дима Билан (Виктор Белан), Виктор Цой, Шнур (Сергей Шнуров), Технологии, Google, Яндекс.Музыка, Telegram, Музыка
Киркоров, Билан, Цой и Шнур: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это техника. Но не всегда, владея навыком, певец использует его в полной мере. Как добились своего уникального звучания Филипп Киркоров, Дима Билан, Виктор Цой и Сергей Шнуров?