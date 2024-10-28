https://ria.ru/20241028/instasamka-1980539937.html
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"
Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:05
2024-10-28T17:05
2024-10-28T17:05
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848444002_0:206:1080:814_1920x0_80_0_0_5eb6d702db305e848c8a6c8acef8a641.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. "Instasamka x Leningrad. 08.11.24", - написала она, приложив видео с фрагментом нового клипа. Ранее в Telegram-канале группы сообщалось, что Instasamka станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
https://ria.ru/20230707/shoubiz-1882216774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), ленинград
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября