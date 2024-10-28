https://ria.ru/20241028/instasamka-1980539937.html

Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"

Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024

Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"

Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:05

2024-10-28T17:05

2024-10-28T17:05

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

ленинград

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. "Instasamka x Leningrad. 08.11.24", - написала она, приложив видео с фрагментом нового клипа. Ранее в Telegram-канале группы сообщалось, что Instasamka станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.

https://ria.ru/20230707/shoubiz-1882216774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шнур (сергей шнуров), ленинград