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Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024
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Шоубиз
 
17:05 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/instasamka-1980539937.html
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"
Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:05
2024-10-28T17:05
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале. "Instasamka x Leningrad. 08.11.24", - написала она, приложив видео с фрагментом нового клипа. Ранее в Telegram-канале группы сообщалось, что Instasamka станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
https://ria.ru/20230707/shoubiz-1882216774.html
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шнур (сергей шнуров), ленинград
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград
Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград"

Instasamka анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала совместный релиз с группой "Ленинград" 8 ноября в своем Telegram-канале.
"Instasamka x Leningrad. 08.11.24", - написала она, приложив видео с фрагментом нового клипа.
Ранее в Telegram-канале группы сообщалось, что Instasamka станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
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