https://ria.ru/20241028/leningrad-1980507360.html
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"
Певица Instasamka (Дарья Зотеева) станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:39
2024-10-28T14:39
2024-10-28T14:54
шнур (сергей шнуров)
ленинград
культура
шоубиз
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет, сообщается в Telegram-канале группы. "Instasamka станет новой солисткой "Ленинграда". Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет", - говорится в сообщении. Как уточняется, Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. "Вскоре нас ждtт альбом в исполнении артистов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240319/leontev-1934199657.html
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шнур (сергей шнуров), ленинград, культура
Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград, Культура, Шоубиз
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"
Певица Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"