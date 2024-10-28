https://ria.ru/20241028/leningrad-1980507360.html

Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"

Instasamka станет солисткой группы "Ленинград" - РИА Новости, 28.10.2024

Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"

Певица Instasamka (Дарья Зотеева) станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:39

2024-10-28T14:39

2024-10-28T14:54

шнур (сергей шнуров)

ленинград

культура

шоубиз

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) станет солисткой группы "Ленинград", в планах коллектива выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет, сообщается в Telegram-канале группы. "Instasamka станет новой солисткой "Ленинграда". Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет", - говорится в сообщении. Как уточняется, Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. "Вскоре нас ждtт альбом в исполнении артистов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240319/leontev-1934199657.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шнур (сергей шнуров), ленинград, культура