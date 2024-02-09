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Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд" - РИА Новости, 09.02.2024
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:57
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. "Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать настоящих звезд из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ", — говорится в релизе. Шнуров будет помогать талантливым исполнителям проявлять себя вместе с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, которого объявили продюсером шоу ранее.Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме". "Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, шнур (сергей шнуров), москва, сергей жуков, мосфильм
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Шнур (Сергей Шнуров), Москва, Сергей Жуков, Мосфильм
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
Сергей Шнуров стал вторым наставником шоу "Новая Фабрика звезд" на ТНТ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать настоящих звезд из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ", — говорится в релизе.
Шнуров будет помогать талантливым исполнителям проявлять себя вместе с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, которого объявили продюсером шоу ранее.
Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.
Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме".
"Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"