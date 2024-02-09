Рейтинг@Mail.ru
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд" - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:57 09.02.2024 (обновлено: 17:58 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shnurov-1926478826.html
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд" - РИА Новости, 09.02.2024
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:57
2024-02-09T17:58
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
шнур (сергей шнуров)
москва
сергей жуков
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814596614_0:197:3010:1890_1920x0_80_0_0_16309e907815b0f750438c642289527b.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. "Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать настоящих звезд из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ", — говорится в релизе. Шнуров будет помогать талантливым исполнителям проявлять себя вместе с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, которого объявили продюсером шоу ранее.Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме". "Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
https://ria.ru/20240206/zhukov-1925707110.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814596614_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_1fe52901ff2e15ae90e8b08a362afdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, знаменитости, шнур (сергей шнуров), москва, сергей жуков, мосфильм
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Шнур (Сергей Шнуров), Москва, Сергей Жуков, Мосфильм
Сергей Шнуров присоединился к "Новой Фабрике звезд"

Сергей Шнуров стал вторым наставником шоу "Новая Фабрика звезд" на ТНТ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал вторым наставником музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать настоящих звезд из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ", — говорится в релизе.
Шнуров будет помогать талантливым исполнителям проявлять себя вместе с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, которого объявили продюсером шоу ранее.
Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.

Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме".
"Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
Музыкант и продюсер Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"
6 февраля, 15:29
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиШнур (Сергей Шнуров)МоскваСергей ЖуковМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала