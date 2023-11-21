https://ria.ru/20231121/shnurov-1910754650.html

Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото

Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото - РИА Новости, 21.11.2023

Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:17

2023-11-21T11:17

2023-11-21T11:17

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного репортажа Александра Попова взыскала с лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100). Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск в малой части – Попов требовал взыскать со Шнурова 1,2 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав и еще 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. В юркомпании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, ранее РИА Новости рассказали, что Попов увидел в клипе на песню "Наша экономика" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. По словам Александра Лаврентьева, гендиректора "Антипиратских технологий", после получения претензии артисты "перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок". Представитель Шнурова заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна, и сообщил, что ответчик был готов "на выплату компенсации в разумных пределах". По его словам, сумма иска "основана исключительно на личности ответчика". Истец в суде пояснил, что размер заявленной компенсации объясняется длительностью нарушения, а также "масштабом нарушения, выразившимся в количестве просмотров". Суд отклонил довод ответчика об использование фотографии в качестве пародии, что не требует разрешения автора. При этом "комический эффект создается не вокруг фотографии либо личности автора, а относительно изображенного на ней самолета Sukhoi Superjet 100 и в целом авиастроительной отрасли России", как указано в решении суда. Суд отметил, что "при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством". В итоге первая инстанция взыскала со Шнурова по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за использование фото в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Во взыскании компенсации морального вреда суд полностью отказал.

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

https://realty.ria.ru/20230906/ingrad-1894591476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, sukhoi superjet 100 (ssj100), шнур (сергей шнуров), москва, происшествия