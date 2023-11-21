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Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото - РИА Новости, 21.11.2023
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Шоубиз
 
11:17 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/shnurov-1910754650.html
Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото
Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото - РИА Новости, 21.11.2023
Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:17
2023-11-21T11:17
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного репортажа Александра Попова взыскала с лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100). Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск в малой части – Попов требовал взыскать со Шнурова 1,2 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав и еще 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. В юркомпании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, ранее РИА Новости рассказали, что Попов увидел в клипе на песню "Наша экономика" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. По словам Александра Лаврентьева, гендиректора "Антипиратских технологий", после получения претензии артисты "перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок". Представитель Шнурова заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна, и сообщил, что ответчик был готов "на выплату компенсации в разумных пределах". По его словам, сумма иска "основана исключительно на личности ответчика". Истец в суде пояснил, что размер заявленной компенсации объясняется длительностью нарушения, а также "масштабом нарушения, выразившимся в количестве просмотров". Суд отклонил довод ответчика об использование фотографии в качестве пародии, что не требует разрешения автора. При этом "комический эффект создается не вокруг фотографии либо личности автора, а относительно изображенного на ней самолета Sukhoi Superjet 100 и в целом авиастроительной отрасли России", как указано в решении суда. Суд отметил, что "при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством". В итоге первая инстанция взыскала со Шнурова по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за использование фото в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Во взыскании компенсации морального вреда суд полностью отказал.
https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html
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новости культуры, sukhoi superjet 100 (ssj100), шнур (сергей шнуров), москва, происшествия
Шоубиз, Новости культуры, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Шнур (Сергей Шнуров), Москва, Происшествия
Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото

Суд утвердил взыскание со Шнурова 60 тысяч рублей за использование чужого фото

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Музыкант Сергей Шнуров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного репортажа Александра Попова взыскала с лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100).
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск в малой части – Попов требовал взыскать со Шнурова 1,2 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав и еще 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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В юркомпании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, ранее РИА Новости рассказали, что Попов увидел в клипе на песню "Наша экономика" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. По словам Александра Лаврентьева, гендиректора "Антипиратских технологий", после получения претензии артисты "перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок".
Представитель Шнурова заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна, и сообщил, что ответчик был готов "на выплату компенсации в разумных пределах". По его словам, сумма иска "основана исключительно на личности ответчика". Истец в суде пояснил, что размер заявленной компенсации объясняется длительностью нарушения, а также "масштабом нарушения, выразившимся в количестве просмотров".
Суд отклонил довод ответчика об использование фотографии в качестве пародии, что не требует разрешения автора. При этом "комический эффект создается не вокруг фотографии либо личности автора, а относительно изображенного на ней самолета Sukhoi Superjet 100 и в целом авиастроительной отрасли России", как указано в решении суда. Суд отметил, что "при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством".
В итоге первая инстанция взыскала со Шнурова по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за использование фото в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Во взыскании компенсации морального вреда суд полностью отказал.
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ШоубизНовости культурыSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Шнур (Сергей Шнуров)МоскваПроисшествия
 
 
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