https://ria.ru/20230915/shnurov-1896470076.html

Сергей Шнуров прокомментировал отмену концерта группы "Ленинград"

Сергей Шнуров прокомментировал отмену концерта группы "Ленинград" - РИА Новости, 15.09.2023

Сергей Шнуров прокомментировал отмену концерта группы "Ленинград"

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал отмену концерта группы "Ленинград", запланированный на 16 сентября в "Лужниках". РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:08

2023-09-15T11:08

2023-09-15T11:11

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал отмену концерта группы "Ленинград", запланированный на 16 сентября в "Лужниках".По словам Шнурова, шоу внезапно отменил организатор ООО "АРТЛАЙФ", сославшись на "независящие причины". "Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные", – отметил музыкант.Сергей Шнуров добавил, что попытается сделать так, чтобы зрителям как можно скорее вернули денежные средства за проданные билеты. Если этого не произойдет "в разумный срок", то Шнуров обратится в суд, в том числе, чтобы разобраться в причине отмены выступления. "В целях защиты деловой репутации Группировки "Ленинград", моей личной репутации и исключения повторения подобного, принято решение об обращении в суд с одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения Группировки "Ленинград", включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта", – сообщил артист. Сергей Шнуров также рассказал, как поступит, если суд признает отмену концерта "действительно вынужденной". "Я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей", – поделился исполнитель. Организаторы концерта "Ленинграда" пока не прокомментировали информацию и не сообщили, почему шоу не пройдет.

https://ria.ru/20230914/leningrad-1896395736.html

https://ria.ru/20230914/shoubiz-1896385876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, шнур (сергей шнуров), москва, ленинград