https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве, сообщает Mash. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:21
2024-12-11T19:21
2024-12-11T19:21
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве, сообщает Mash."Речь идет о выступлениях в "Лужниках" и "Газпром Арене", которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца", — говорится в тексте.Отмечается, что музыкант не хотел возвращать авансы, полученные за несостоявшиеся выступления, поэтому дело дошло до суда. Сначала московский суд оставил деньги Шнурову, однако сегодня арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. По данным издания, певец уже вернул потерпевшей стороне авансы на 140 миллионов рублей и проценты на 25 миллионов.
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происшествия, шнур (сергей шнуров), москва
Шоубиз, Происшествия, Шнур (Сергей Шнуров), Москва
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей
Шнуров проиграл суд и выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве, сообщает Mash
.
"Речь идет о выступлениях в "Лужниках" и "Газпром Арене", которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца", — говорится в тексте.
Отмечается, что музыкант не хотел возвращать авансы, полученные за несостоявшиеся выступления, поэтому дело дошло до суда. Сначала московский суд оставил деньги Шнурову, однако сегодня арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI.
По данным издания, певец уже вернул потерпевшей стороне авансы на 140 миллионов рублей и проценты на 25 миллионов.