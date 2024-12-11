https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html

Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей

Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей - РИА Новости, 11.12.2024

Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве, сообщает Mash. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:21

2024-12-11T19:21

2024-12-11T19:21

шоубиз

происшествия

шнур (сергей шнуров)

москва

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты в Москве, сообщает Mash."Речь идет о выступлениях в "Лужниках" и "Газпром Арене", которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца", — говорится в тексте.Отмечается, что музыкант не хотел возвращать авансы, полученные за несостоявшиеся выступления, поэтому дело дошло до суда. Сначала московский суд оставил деньги Шнурову, однако сегодня арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. По данным издания, певец уже вернул потерпевшей стороне авансы на 140 миллионов рублей и проценты на 25 миллионов.

https://ria.ru/20241021/shnurov-1979134371.html

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