https://ria.ru/20230815/shnurov-1890278433.html

Суд взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей за снимок "Суперджета" в клипе

Суд взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей за снимок "Суперджета" в клипе - РИА Новости, 15.08.2023

Суд взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей за снимок "Суперджета" в клипе

Арбитражный суд Москвы по иску известного фотографа Александра Попова взыскал с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:27

2023-08-15T18:27

2023-08-15T18:27

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску известного фотографа Александра Попова взыскал с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета "Сухой Суперджет 100", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции удовлетворил иск в незначительной степени – истец требовал взыскать с ответчика 1,4 миллиона рублей. Как ранее сообщили РИА Новости в юридической компании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, Попов увидел в клипе на песню "Наша экономика" группы "Ленинград" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. По словам Александра Лаврентьева, основателя и гендиректора "Антипиратских технологий", после получения претензии артисты "перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова.Однако в новой версии понятно, что использован его снимок". В компании называли ситуацию "необычной", поскольку нарушения авторских прав медийными персонами, "вроде группы "Ленинград" и ее лидера Сергея Шнурова", случаются весьма редко, а "если такое происходит, у сторон обычно получается урегулировать спор в досудебном порядке". Представитель Шнурова заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна. "Наш доверитель после получения претензии вел себя крайне аккуратно, никакого грубого нарушения не было, мы были готовы на выплату компенсации в разумных пределах", – прокомментировал ответчик.По его словам, сумма иска "основана исключительно на личности ответчика". Он попросил снизить компенсацию за нарушение авторских прав до 40 тысяч рублей, а в компенсации морального вреда отказать. Истец в суде пояснил, что размер заявленной компенсации объясняется длительностью нарушения, а также "масштабом нарушения, выразившемся в количестве просмотров". Суд в итоге взыскал по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за его использование в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. В остальной части иска суд отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

https://ria.ru/20230519/buzova-1872724830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, ленинград, youtube, москва, шнур (сергей шнуров), знаменитости