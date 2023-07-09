https://ria.ru/20230709/kino-1882209413.html
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 09.07.2023
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино
Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:21
2023-07-09T03:21
2023-07-09T03:21
культура
шнур (сергей шнуров)
егор крид
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Актер театра и кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили разобрал их роли в фильмах. Егор Крид: "Неидеальный мужчина"Егор Крид сыграл в картине "Неидеальный мужчина" робота Егора. По мнению Симонишвили, на большом экране певец был менее убедительным, чем на сцене. "Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актер. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры: в подаче текста и диалогах. Если смотреть на разговор между героями, то в большом кино у профессиональных артистов всегда есть "второй и третий планы". То есть персонаж произносит одну фразу, а имеет ввиду совершенно другое. Робот Егора говорит: "Я люблю тебя" – и это то и обозначает, а было бы гораздо интереснее, если бы существовал подтекст", – сказал Симонишвили.Акер отметил, что в жизни с людьми происходит то же самое: говоря одно, человек имеет ввиду совершенно другое. А игра на экране – отражение людской психологии."Егор играет робота – это сложно. Как изобразить машину? В фильме он играет его очень по-человечески, иногда теряется ощущение, что это неживой персонаж. Некоторые профессионалы утверждают, что до конца перевоплотиться в кого-то другого – невозможно, все равно это будешь ты в предлагаемых обстоятельствах", – отметил актер.При этом, как заверил Симоношвили, не сложилась и парная игра Крида с его партнершей Юлией Александровой, которая воплотила Свету."Наверное, для обычного зрителя химия была, для меня – нет. Сыграть любовь очень тяжело. Возможно, произошел промах в самом сценарии: можно было найти какие-то другие связующие вещи. Не сложилась сама история любви. На протяжении всего фильма есть некое ощущение доминирующей роли певца Егора Крида, который сыграл в фильме. Больше делается акцент не драматическую часть: переживание, сочувствие. Но Егор все равно хорош в своей манере", – заметил Андро.Сергей Шнуров: "Приличные люди"У Шнурова несколько десятков ролей в кино. Одной из самых ярких стал образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди". По мнению Симонишвили, его игра в фильме была очень убедительной. "Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Шнуров имеет немалый опыт работы в кино, включая озвучку. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа, того самого второго плана, когда мы понимаем, что в начале и конце фильма перед нами два совершенно разных человека. То есть герой прошел путь изменения в рамках сюжета", – рассказал Симонишвили.При этом, как отметил актер, Шнурову поддадутся и другие кинематографические характеры. "Шнуров пластичен. Он может сыграть и роли другого плана. Это заметно по клипам группировки "Ленинград". Все они очень кинематографичны: он играл разные образы в рамках своих музыкальных видео. Но другой вопрос, готов ли зритель видеть его, например, в образе учителя, а не зека", – сказал актер."Роман о шоубизе": полный разбор ролей Крида и ШнуроваАндро Симонишвили принял участие в подкасте "Роман о шоубизе". Полный разбор ролей певцов Егора Крида и Сергея Шнурова можно послушать по ссылке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), егор крид, кино и сериалы
Культура, Шнур (Сергей Шнуров), Егор Крид, Кино и сериалы
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Актер театра и кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили разобрал их роли в фильмах.
Егор Крид: "Неидеальный мужчина"
Егор Крид сыграл в картине "Неидеальный мужчина" робота Егора. По мнению Симонишвили, на большом экране певец был менее убедительным, чем на сцене.
«
"Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актер. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры: в подаче текста и диалогах. Если смотреть на разговор между героями, то в большом кино у профессиональных артистов всегда есть "второй и третий планы". То есть персонаж произносит одну фразу, а имеет ввиду совершенно другое. Робот Егора говорит: "Я люблю тебя" – и это то и обозначает, а было бы гораздо интереснее, если бы существовал подтекст", – сказал Симонишвили.
Акер отметил, что в жизни с людьми происходит то же самое: говоря одно, человек имеет ввиду совершенно другое. А игра на экране – отражение людской психологии.
«
"Егор играет робота – это сложно. Как изобразить машину? В фильме он играет его очень по-человечески, иногда теряется ощущение, что это неживой персонаж. Некоторые профессионалы утверждают, что до конца перевоплотиться в кого-то другого – невозможно, все равно это будешь ты в предлагаемых обстоятельствах", – отметил актер.
При этом, как заверил Симоношвили, не сложилась и парная игра Крида с его партнершей Юлией Александровой, которая воплотила Свету.
«
"Наверное, для обычного зрителя химия была, для меня – нет. Сыграть любовь очень тяжело. Возможно, произошел промах в самом сценарии: можно было найти какие-то другие связующие вещи. Не сложилась сама история любви. На протяжении всего фильма есть некое ощущение доминирующей роли певца Егора Крида, который сыграл в фильме. Больше делается акцент не драматическую часть: переживание, сочувствие. Но Егор все равно хорош в своей манере", – заметил Андро.
Сергей Шнуров: "Приличные люди"
У Шнурова несколько десятков ролей в кино. Одной из самых ярких стал образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди". По мнению Симонишвили, его игра в фильме была очень убедительной.
«
"Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Шнуров имеет немалый опыт работы в кино, включая озвучку. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа, того самого второго плана, когда мы понимаем, что в начале и конце фильма перед нами два совершенно разных человека. То есть герой прошел путь изменения в рамках сюжета", – рассказал Симонишвили.
При этом, как отметил актер, Шнурову поддадутся и другие кинематографические характеры.
«
"Шнуров пластичен. Он может сыграть и роли другого плана. Это заметно по клипам группировки "Ленинград". Все они очень кинематографичны: он играл разные образы в рамках своих музыкальных видео. Но другой вопрос, готов ли зритель видеть его, например, в образе учителя, а не зека", – сказал актер.
"Роман о шоубизе": полный разбор ролей Крида и Шнурова
Андро Симонишвили принял участие в подкасте "Роман о шоубизе". Полный разбор ролей певцов Егора Крида и Сергея Шнурова можно послушать по ссылке
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Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино