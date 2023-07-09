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Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 09.07.2023
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Культура
 
03:21 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/kino-1882209413.html
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 09.07.2023
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино
Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:21
2023-07-09T03:21
культура
шнур (сергей шнуров)
егор крид
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Актер театра и кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили разобрал их роли в фильмах. Егор Крид: "Неидеальный мужчина"Егор Крид сыграл в картине "Неидеальный мужчина" робота Егора. По мнению Симонишвили, на большом экране певец был менее убедительным, чем на сцене. &quot;Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актер. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры: в подаче текста и диалогах. Если смотреть на разговор между героями, то в большом кино у профессиональных артистов всегда есть &quot;второй и третий планы&quot;. То есть персонаж произносит одну фразу, а имеет ввиду совершенно другое. Робот Егора говорит: &quot;Я люблю тебя&quot; – и это то и обозначает, а было бы гораздо интереснее, если бы существовал подтекст&quot;, – сказал Симонишвили.Акер отметил, что в жизни с людьми происходит то же самое: говоря одно, человек имеет ввиду совершенно другое. А игра на экране – отражение людской психологии.&quot;Егор играет робота – это сложно. Как изобразить машину? В фильме он играет его очень по-человечески, иногда теряется ощущение, что это неживой персонаж. Некоторые профессионалы утверждают, что до конца перевоплотиться в кого-то другого – невозможно, все равно это будешь ты в предлагаемых обстоятельствах&quot;, – отметил актер.При этом, как заверил Симоношвили, не сложилась и парная игра Крида с его партнершей Юлией Александровой, которая воплотила Свету.&quot;Наверное, для обычного зрителя химия была, для меня – нет. Сыграть любовь очень тяжело. Возможно, произошел промах в самом сценарии: можно было найти какие-то другие связующие вещи. Не сложилась сама история любви. На протяжении всего фильма есть некое ощущение доминирующей роли певца Егора Крида, который сыграл в фильме. Больше делается акцент не драматическую часть: переживание, сочувствие. Но Егор все равно хорош в своей манере&quot;, – заметил Андро.Сергей Шнуров: "Приличные люди"У Шнурова несколько десятков ролей в кино. Одной из самых ярких стал образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди". По мнению Симонишвили, его игра в фильме была очень убедительной. &quot;Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Шнуров имеет немалый опыт работы в кино, включая озвучку. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа, того самого второго плана, когда мы понимаем, что в начале и конце фильма перед нами два совершенно разных человека. То есть герой прошел путь изменения в рамках сюжета&quot;, – рассказал Симонишвили.При этом, как отметил актер, Шнурову поддадутся и другие кинематографические характеры. &quot;Шнуров пластичен. Он может сыграть и роли другого плана. Это заметно по клипам группировки &quot;Ленинград&quot;. Все они очень кинематографичны: он играл разные образы в рамках своих музыкальных видео. Но другой вопрос, готов ли зритель видеть его, например, в образе учителя, а не зека&quot;, – сказал актер."Роман о шоубизе": полный разбор ролей Крида и ШнуроваАндро Симонишвили принял участие в подкасте "Роман о шоубизе". Полный разбор ролей певцов Егора Крида и Сергея Шнурова можно послушать по ссылке.
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Роман Харрасов
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7 495 645-6601
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шнур (сергей шнуров), егор крид, кино и сериалы
Культура, Шнур (Сергей Шнуров), Егор Крид, Кино и сериалы
Актер разобрал игру Крида и Шнурова в кино

Актер Театра на Бронной Андро Симонишвили разобрал игру певцов Крида и Шнурова в кино

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эстрадные певцы часто экспериментируют, в том числе соглашаясь на роли в большом кино. Не исключением стали Егор Крид и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Актер театра и кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили разобрал их роли в фильмах.
© Topchiy AlexАктер Андро Симонишвили
Актер Андро Симонишвили
© Topchiy Alex
Актер Андро Симонишвили

Егор Крид: "Неидеальный мужчина"

Егор Крид сыграл в картине "Неидеальный мужчина" робота Егора. По мнению Симонишвили, на большом экране певец был менее убедительным, чем на сцене.
«

"Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актер. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры: в подаче текста и диалогах. Если смотреть на разговор между героями, то в большом кино у профессиональных артистов всегда есть "второй и третий планы". То есть персонаж произносит одну фразу, а имеет ввиду совершенно другое. Робот Егора говорит: "Я люблю тебя" – и это то и обозначает, а было бы гораздо интереснее, если бы существовал подтекст", – сказал Симонишвили.

© Нон-стоп Продакшн (2019)Кадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
© Нон-стоп Продакшн (2019)
Кадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Акер отметил, что в жизни с людьми происходит то же самое: говоря одно, человек имеет ввиду совершенно другое. А игра на экране – отражение людской психологии.
«

"Егор играет робота – это сложно. Как изобразить машину? В фильме он играет его очень по-человечески, иногда теряется ощущение, что это неживой персонаж. Некоторые профессионалы утверждают, что до конца перевоплотиться в кого-то другого – невозможно, все равно это будешь ты в предлагаемых обстоятельствах", – отметил актер.

© Нон-стоп Продакшн (2019)Кадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
© Нон-стоп Продакшн (2019)
Кадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
При этом, как заверил Симоношвили, не сложилась и парная игра Крида с его партнершей Юлией Александровой, которая воплотила Свету.
«

"Наверное, для обычного зрителя химия была, для меня – нет. Сыграть любовь очень тяжело. Возможно, произошел промах в самом сценарии: можно было найти какие-то другие связующие вещи. Не сложилась сама история любви. На протяжении всего фильма есть некое ощущение доминирующей роли певца Егора Крида, который сыграл в фильме. Больше делается акцент не драматическую часть: переживание, сочувствие. Но Егор все равно хорош в своей манере", – заметил Андро.

Кадр из фильма "Приличные люди"
Кадр из фильма Приличные люди
Кадр из фильма "Приличные люди"

Сергей Шнуров: "Приличные люди"

У Шнурова несколько десятков ролей в кино. Одной из самых ярких стал образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди". По мнению Симонишвили, его игра в фильме была очень убедительной.
«

"Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Шнуров имеет немалый опыт работы в кино, включая озвучку. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа, того самого второго плана, когда мы понимаем, что в начале и конце фильма перед нами два совершенно разных человека. То есть герой прошел путь изменения в рамках сюжета", – рассказал Симонишвили.

© Студия Emotion Pictures (2015)Кадр из фильма "Приличные люди"
Кадр из фильма Приличные люди
© Студия Emotion Pictures (2015)
Кадр из фильма "Приличные люди"
При этом, как отметил актер, Шнурову поддадутся и другие кинематографические характеры.
«

"Шнуров пластичен. Он может сыграть и роли другого плана. Это заметно по клипам группировки "Ленинград". Все они очень кинематографичны: он играл разные образы в рамках своих музыкальных видео. Но другой вопрос, готов ли зритель видеть его, например, в образе учителя, а не зека", – сказал актер.

"Роман о шоубизе": полный разбор ролей Крида и Шнурова

Андро Симонишвили принял участие в подкасте "Роман о шоубизе". Полный разбор ролей певцов Егора Крида и Сергея Шнурова можно послушать по ссылке.
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
7 июля, 14:00
 
КультураШнур (Сергей Шнуров)Егор КридКино и сериалы
 
 
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