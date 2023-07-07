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Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 07.07.2023
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14:00 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/shoubiz-1882216774.html
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 07.07.2023
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили.
2023-07-07T14:00
2023-07-07T14:00
роман о шоубизе
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егор крид
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Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили.
audio/mpeg
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили.
audio/mpeg
Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Андро Симонишвили вы узнаете:1. Где убедительнее Егор Крид: на сцене или в кино.2. Удалось ли Криду стать роботом в фильме "Неидеальный мужчина".3. Можно ли непрофессиональному актеру быстро подготовиться к роли и удачно ее сыграть в кино.4. Какие профессиональные актерские черты проявил Сергей Шнуров в фильме "Приличные люди".5. Может ли лидер группировки "Ленинград" выйти из своего сценического образа.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.
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общество, технологии, яндекс.музыка, telegram, егор крид, шнур (сергей шнуров), театр на бронной, ленинград, аудио
Роман о шоубизе, Общество, Технологии, Яндекс.Музыка, Telegram, Егор Крид, Шнур (Сергей Шнуров), Театр на Бронной, Ленинград
Роман о шоубизе

Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино

Роман о шоубизе
Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили.
Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Андро Симонишвили вы узнаете:
1. Где убедительнее Егор Крид: на сцене или в кино.
2. Удалось ли Криду стать роботом в фильме "Неидеальный мужчина".
3. Можно ли непрофессиональному актеру быстро подготовиться к роли и удачно ее сыграть в кино.
4. Какие профессиональные актерские черты проявил Сергей Шнуров в фильме "Приличные люди".
5. Может ли лидер группировки "Ленинград" выйти из своего сценического образа.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Роман о шоубизеОбществоТехнологииЯндекс.МузыкаTelegramЕгор КридШнур (Сергей Шнуров)Театр на БроннойЛенинград
 
 
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