https://ria.ru/20230707/shoubiz-1882216774.html

Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино

Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино - РИА Новости, 07.07.2023

Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино

Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили.

2023-07-07T14:00

2023-07-07T14:00

2023-07-07T14:00

роман о шоубизе

общество

технологии

яндекс.музыка

telegram

егор крид

шнур (сергей шнуров)

театр на бронной

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Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили. audio/mpeg

Талант или бездарность: актер оценил игру Крида и Шнурова в кино Егор Крид и Сергей Шнуров – талантливые певцы, которые создали свои уникальные образы на сцене. Но удалось ли им перевоплотиться в кино? Ответит актер Андро Симонишвили. audio/mpeg

Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Андро Симонишвили вы узнаете:1. Где убедительнее Егор Крид: на сцене или в кино.2. Удалось ли Криду стать роботом в фильме "Неидеальный мужчина".3. Можно ли непрофессиональному актеру быстро подготовиться к роли и удачно ее сыграть в кино.4. Какие профессиональные актерские черты проявил Сергей Шнуров в фильме "Приличные люди".5. Может ли лидер группировки "Ленинград" выйти из своего сценического образа.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, яндекс.музыка, telegram, егор крид, шнур (сергей шнуров), театр на бронной, ленинград, аудио