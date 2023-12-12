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Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова - РИА Новости, 12.12.2023
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Шоубиз
 
17:52 12.12.2023 (обновлено: 18:10 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/voks-1915355597.html
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова - РИА Новости, 12.12.2023
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова
Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:52
2023-12-12T18:10
шоубиз
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в номере отеля и не выпускал 17 часов.Инцидент произошел в 2014 году. Тогда Алиса выступала в коллективе и была вокалисткой. По ее словам, все произошло на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Музыкант тяжело переживал данное нововведение. &quot;Тогда у нашего главнокомандующего группы [Сергея Шнурова — ред.] случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели&quot;, — вспомнила Вокс.Артистка добавила, что тогда же лидер "Ленинграда" уговорил ее устроить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Исполнительница пошла на это, поскольку, как сама призналась, была в "эмоциональной зависимости от Шнурова". &quot;Ленинград&quot; — это настоящая секта была в тот период, — отметила певица. — Я возвела его [Шнурова — ред.] на пьедестал. Он был для меня прямо царь и бог&quot;.Вокс призналась, что тяжело пережила этот эпизод, и даже обратись за помощью к психотерапевту. "У меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же", — разоткровенничалась она. Алиса Вокс выступала в "Ленинграде" с 2013 по 2016 годы. После ухода из группы она занялась сольной карьерой. В июле прошлого года Вокс сообщила, что вышла замуж. Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский.
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шнур (сергей шнуров), алиса вокс, знаменитости, происшествия, новости шоу-бизнеса, екатеринбург
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Алиса Вокс, Знаменитости, Происшествия, Новости шоу-бизнеса, Екатеринбург
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова

Экс-участница "Ленинграда" рассказала, как Шнуров запер ее в номере на 17 часов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Алиса Вокс
Певица Алиса Вокс - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Алиса Вокс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в номере отеля и не выпускал 17 часов.

Инцидент произошел в 2014 году. Тогда Алиса выступала в коллективе и была вокалисткой. По ее словам, все произошло на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Музыкант тяжело переживал данное нововведение.
«

"Тогда у нашего главнокомандующего группы [Сергея Шнурова — ред.] случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели", — вспомнила Вокс.

Артистка добавила, что тогда же лидер "Ленинграда" уговорил ее устроить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Исполнительница пошла на это, поскольку, как сама призналась, была в "эмоциональной зависимости от Шнурова".
«

"Ленинград" — это настоящая секта была в тот период, — отметила певица. — Я возвела его [Шнурова — ред.] на пьедестал. Он был для меня прямо царь и бог".

Вокс призналась, что тяжело пережила этот эпизод, и даже обратись за помощью к психотерапевту. "У меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же", — разоткровенничалась она.
Алиса Вокс выступала в "Ленинграде" с 2013 по 2016 годы. После ухода из группы она занялась сольной карьерой.
В июле прошлого года Вокс сообщила, что вышла замуж. Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский.
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ШоубизШнур (Сергей Шнуров)Алиса ВоксЗнаменитостиПроисшествияНовости шоу-бизнесаЕкатеринбург
 
 
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