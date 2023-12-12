https://ria.ru/20231212/voks-1915355597.html
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова - РИА Новости, 12.12.2023
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова
Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:52
2023-12-12T17:52
2023-12-12T18:10
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
алиса вокс
знаменитости
происшествия
новости шоу-бизнеса
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577909034_0:175:2201:1413_1920x0_80_0_0_6ecbb56876f12709fd4a2c5b3e28676b.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в номере отеля и не выпускал 17 часов.Инцидент произошел в 2014 году. Тогда Алиса выступала в коллективе и была вокалисткой. По ее словам, все произошло на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Музыкант тяжело переживал данное нововведение. "Тогда у нашего главнокомандующего группы [Сергея Шнурова — ред.] случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели", — вспомнила Вокс.Артистка добавила, что тогда же лидер "Ленинграда" уговорил ее устроить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Исполнительница пошла на это, поскольку, как сама призналась, была в "эмоциональной зависимости от Шнурова". "Ленинград" — это настоящая секта была в тот период, — отметила певица. — Я возвела его [Шнурова — ред.] на пьедестал. Он был для меня прямо царь и бог".Вокс призналась, что тяжело пережила этот эпизод, и даже обратись за помощью к психотерапевту. "У меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же", — разоткровенничалась она. Алиса Вокс выступала в "Ленинграде" с 2013 по 2016 годы. После ухода из группы она занялась сольной карьерой. В июле прошлого года Вокс сообщила, что вышла замуж. Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский.
https://ria.ru/20210924/voks-1751619117.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577909034_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_8178f109ac53406f31f44322aa1231a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), алиса вокс, знаменитости, происшествия, новости шоу-бизнеса, екатеринбург
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Алиса Вокс, Знаменитости, Происшествия, Новости шоу-бизнеса, Екатеринбург
Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова
Экс-участница "Ленинграда" рассказала, как Шнуров запер ее в номере на 17 часов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала
, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в номере отеля и не выпускал 17 часов.
Инцидент произошел в 2014 году. Тогда Алиса выступала в коллективе и была вокалисткой. По ее словам, все произошло на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Музыкант тяжело переживал данное нововведение.
«
"Тогда у нашего главнокомандующего группы [Сергея Шнурова — ред.] случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели", — вспомнила Вокс.
Артистка добавила, что тогда же лидер "Ленинграда" уговорил ее устроить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Исполнительница пошла на это, поскольку, как сама призналась, была в "эмоциональной зависимости от Шнурова".
«
"Ленинград" — это настоящая секта была в тот период, — отметила певица. — Я возвела его [Шнурова — ред.] на пьедестал. Он был для меня прямо царь и бог".
Вокс призналась, что тяжело пережила этот эпизод, и даже обратись за помощью к психотерапевту. "У меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же", — разоткровенничалась она.
Алиса Вокс выступала в "Ленинграде" с 2013 по 2016 годы. После ухода из группы она занялась сольной карьерой.
В июле прошлого года Вокс сообщила
, что вышла замуж. Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский.
Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей