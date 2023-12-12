https://ria.ru/20231212/voks-1915355597.html

Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова

Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова - РИА Новости, 12.12.2023

Экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала о пугающем поведении Шнурова

Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

2023-12-12T18:10

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певица Алиса Вокс (настоящее имя Алиса Кондратьева) в подкасте "ПхалиХинкали" рассказала, как однажды лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров запер ее в номере отеля и не выпускал 17 часов.Инцидент произошел в 2014 году. Тогда Алиса выступала в коллективе и была вокалисткой. По ее словам, все произошло на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Музыкант тяжело переживал данное нововведение. "Тогда у нашего главнокомандующего группы [Сергея Шнурова — ред.] случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели", — вспомнила Вокс.Артистка добавила, что тогда же лидер "Ленинграда" уговорил ее устроить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Исполнительница пошла на это, поскольку, как сама призналась, была в "эмоциональной зависимости от Шнурова". "Ленинград" — это настоящая секта была в тот период, — отметила певица. — Я возвела его [Шнурова — ред.] на пьедестал. Он был для меня прямо царь и бог".Вокс призналась, что тяжело пережила этот эпизод, и даже обратись за помощью к психотерапевту. "У меня начались реально панические приходы, кошмары снились каждую ночь одни и те же", — разоткровенничалась она. Алиса Вокс выступала в "Ленинграде" с 2013 по 2016 годы. После ухода из группы она занялась сольной карьерой. В июле прошлого года Вокс сообщила, что вышла замуж. Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский.

https://ria.ru/20210924/voks-1751619117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шнур (сергей шнуров), алиса вокс, знаменитости, происшествия, новости шоу-бизнеса, екатеринбург