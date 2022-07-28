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Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж - РИА Новости, 28.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220728/voks-1805497819.html
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж - РИА Новости, 28.07.2022
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж
Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж: радостной новостью она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:14
2022-07-28T10:14
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
алиса вокс
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж: радостной новостью она поделилась в социальных сетях.Избранником певицы стал Сергей Свитавский: Вокс старается редко делиться подробностями личной жизни, поэтому о мужчине известно не так много. СМИ сообщали, что Свитавский был ранее женат. Отмечалось, что пара познакомилась через общих друзей.В комментариях молодоженов поздравили разные звезды, в числе которых Дана Борисова, Эдгард Запашный и другие.Ранее Вокс рассказала об истинных причинах ухода из группы "Ленинград".
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знаменитости, шоу-бизнес, алиса вокс
10:14 28.07.2022
 
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж за Сергея Свитавского

© Фото из личного архиваПевица Алиса Вокс
Певица Алиса Вокс
© Фото из личного архива
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж: радостной новостью она поделилась в социальных сетях.

"Больше не Кондратьева (настоящая фамилия артистки – Прим. ред.)! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!" – написала Вокс.

Избранником певицы стал Сергей Свитавский: Вокс старается редко делиться подробностями личной жизни, поэтому о мужчине известно не так много. СМИ сообщали, что Свитавский был ранее женат. Отмечалось, что пара познакомилась через общих друзей.
В комментариях молодоженов поздравили разные звезды, в числе которых Дана Борисова, Эдгард Запашный и другие.
Ранее Вокс рассказала об истинных причинах ухода из группы "Ленинград".
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