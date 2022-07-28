https://ria.ru/20220728/voks-1805497819.html

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж - РИА Новости, 28.07.2022

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж: радостной новостью она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:14

2022-07-28T10:14

2022-07-28T10:14

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алиса вокс

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж: радостной новостью она поделилась в социальных сетях.Избранником певицы стал Сергей Свитавский: Вокс старается редко делиться подробностями личной жизни, поэтому о мужчине известно не так много. СМИ сообщали, что Свитавский был ранее женат. Отмечалось, что пара познакомилась через общих друзей.В комментариях молодоженов поздравили разные звезды, в числе которых Дана Борисова, Эдгард Запашный и другие.Ранее Вокс рассказала об истинных причинах ухода из группы "Ленинград".

https://ria.ru/20220727/asti-1805278055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, алиса вокс