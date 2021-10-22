https://ria.ru/20211022/voks-1755858272.html
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы - РИА Новости, 22.10.2021
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:29
2021-10-22T18:29
2021-10-22T18:29
шоубиз
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алиса вокс
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. Поклонникам было сказано, что она решила начать сольную карьеру, однако настоящим поводом для расставания с коллективом стал внутренний конфликт.Долгое время она могла "отрабатывать" созданный ей эпатажный образ, но затем, по словам артистки, от нее стали требовать такого поведения и в обычной жизни. Среди основных претензий была ее частая грусть и отрыв от коллектива.Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва на концерте использовал бутылку вместо туалета на глазах певицы. Вокс посчитала это недопустимым даже в такой эпатажном коллективе как "Ленинград".Алиса отметила, что предложила расстаться мирно, но Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил ее.Ранее стало известно, что солистка не смогла отсудить у "Ленинграда" 19,5 миллиона рублей.
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шнур (сергей шнуров), знаменитости, алиса вокс, ленинград
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала об истинных причинах ухода из группы
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала
об истинных причинах ухода из группы.
Поклонникам было сказано, что она решила начать сольную карьеру, однако настоящим поводом для расставания с коллективом стал внутренний конфликт.
"В "Ленинграде" ты носишь маску хабалки, которая поет про совокупление и сперму. Меня коробил не столько сам мат (еще раз говорю, что я не ханжа), мне просто не близок подобный образ", – сказала Алиса.
Долгое время она могла "отрабатывать" созданный ей эпатажный образ, но затем, по словам артистки, от нее стали требовать такого поведения и в обычной жизни. Среди основных претензий была ее частая грусть и отрыв от коллектива.
Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва на концерте использовал бутылку вместо туалета на глазах певицы. Вокс посчитала это недопустимым даже в такой эпатажном коллективе как "Ленинград".
Алиса отметила, что предложила расстаться мирно, но Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил ее.
"Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски", – заключила Вокс.
Ранее стало известно, что солистка не смогла
отсудить у "Ленинграда" 19,5 миллиона рублей.