Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211022/voks-1755858272.html
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы - РИА Новости, 22.10.2021
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:29
2021-10-22T18:29
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
знаменитости
алиса вокс
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579075439_0:0:3524:1983_1920x0_80_0_0_89109d92d06dfc8dc23ab191c1d0c7dd.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. Поклонникам было сказано, что она решила начать сольную карьеру, однако настоящим поводом для расставания с коллективом стал внутренний конфликт.Долгое время она могла "отрабатывать" созданный ей эпатажный образ, но затем, по словам артистки, от нее стали требовать такого поведения и в обычной жизни. Среди основных претензий была ее частая грусть и отрыв от коллектива.Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва на концерте использовал бутылку вместо туалета на глазах певицы. Вокс посчитала это недопустимым даже в такой эпатажном коллективе как "Ленинград".Алиса отметила, что предложила расстаться мирно, но Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил ее.Ранее стало известно, что солистка не смогла отсудить у "Ленинграда" 19,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210901/shoua-1748116874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579075439_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_244f555c9ab4d7b09d36b1fc5a6bc38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шнур (сергей шнуров), знаменитости, алиса вокс, ленинград
18:29 22.10.2021
 
"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала об истинных причинах ухода из группы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале "Крокус Сити Холл". 2013 год
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы.
Поклонникам было сказано, что она решила начать сольную карьеру, однако настоящим поводом для расставания с коллективом стал внутренний конфликт.

"В "Ленинграде" ты носишь маску хабалки, которая поет про совокупление и сперму. Меня коробил не столько сам мат (еще раз говорю, что я не ханжа), мне просто не близок подобный образ", – сказала Алиса.

Долгое время она могла "отрабатывать" созданный ей эпатажный образ, но затем, по словам артистки, от нее стали требовать такого поведения и в обычной жизни. Среди основных претензий была ее частая грусть и отрыв от коллектива.
Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва на концерте использовал бутылку вместо туалета на глазах певицы. Вокс посчитала это недопустимым даже в такой эпатажном коллективе как "Ленинград".
Алиса отметила, что предложила расстаться мирно, но Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил ее.

"Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски", – заключила Вокс.

Ранее стало известно, что солистка не смогла отсудить у "Ленинграда" 19,5 миллиона рублей.
Участник группы Непара Александр Шоуа на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 10:42Шоубиз
"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)ЗнаменитостиАлиса ВоксЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале