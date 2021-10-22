https://ria.ru/20211022/voks-1755858272.html

"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы

"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы - РИА Новости, 22.10.2021

"Шнур добил лежачего": Вокс назвала причину ухода из группы

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:29

2021-10-22T18:29

2021-10-22T18:29

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

знаменитости

алиса вокс

ленинград

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) в интервью Teleprogramma.pro рассказала об истинных причинах ухода из группы. Поклонникам было сказано, что она решила начать сольную карьеру, однако настоящим поводом для расставания с коллективом стал внутренний конфликт.Долгое время она могла "отрабатывать" созданный ей эпатажный образ, но затем, по словам артистки, от нее стали требовать такого поведения и в обычной жизни. Среди основных претензий была ее частая грусть и отрыв от коллектива.Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва на концерте использовал бутылку вместо туалета на глазах певицы. Вокс посчитала это недопустимым даже в такой эпатажном коллективе как "Ленинград".Алиса отметила, что предложила расстаться мирно, но Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил ее.Ранее стало известно, что солистка не смогла отсудить у "Ленинграда" 19,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210901/shoua-1748116874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), знаменитости, алиса вокс, ленинград