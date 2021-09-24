https://ria.ru/20210924/voks-1751619117.html

Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей - РИА Новости, 24.09.2021

Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс (настоящая фамилия Кондратьева) к Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:52

2021-09-24T13:52

2021-09-24T13:52

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

ленинград

знаменитости

алиса вокс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс (настоящая фамилия Кондратьева) к Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей исполнительских отчислений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По словам адвоката истицы Романа Лалаяна, до подачи иска они пытались в досудебном порядке договориться с фронтменом "Ленинграда". Однако в компании Шнурова им ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за одну тысячу рублей.По словам адвоката, девушка такой договор не подписывала. Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские она не претендовала, подчеркивал Лалаян.Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал почти 180 миллионов просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу. По ее словам, такое решение было вызвано желанием начать сольную карьеру. Однако в "Ленинграде" заявили, что лидер коллектива уволил певицу.Ранее Вокс заявляла, что Шнуров превратил группу в секту.

https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), ленинград, знаменитости, алиса вокс