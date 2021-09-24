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Шоубиз
https://ria.ru/20210924/voks-1751619117.html
Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей
Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей - РИА Новости, 24.09.2021
Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей
Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс (настоящая фамилия Кондратьева) к Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:52
2021-09-24T13:52
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
знаменитости
алиса вокс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс (настоящая фамилия Кондратьева) к Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей исполнительских отчислений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По словам адвоката истицы Романа Лалаяна, до подачи иска они пытались в досудебном порядке договориться с фронтменом "Ленинграда". Однако в компании Шнурова им ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за одну тысячу рублей.По словам адвоката, девушка такой договор не подписывала. Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские она не претендовала, подчеркивал Лалаян.Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал почти 180 миллионов просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу. По ее словам, такое решение было вызвано желанием начать сольную карьеру. Однако в "Ленинграде" заявили, что лидер коллектива уволил певицу.Ранее Вокс заявляла, что Шнуров превратил группу в секту.
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шнур (сергей шнуров), ленинград, знаменитости, алиса вокс
13:52 24.09.2021
 
Бывшая солистка "Ленинграда" не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Исполнительница хита "Экспонат" Алиса Вокс не смогла отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале "Крокус Сити Холл". 2013 год
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс (настоящая фамилия Кондратьева) к Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей исполнительских отчислений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В удовлетворении исковых требований отказано", – рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката истицы Романа Лалаяна, до подачи иска они пытались в досудебном порядке договориться с фронтменом "Ленинграда". Однако в компании Шнурова им ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за одну тысячу рублей.
По словам адвоката, девушка такой договор не подписывала. Речь идет именно об исполнительских отчислениях, на авторские она не претендовала, подчеркивал Лалаян.
Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал почти 180 миллионов просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу. По ее словам, такое решение было вызвано желанием начать сольную карьеру. Однако в "Ленинграде" заявили, что лидер коллектива уволил певицу.
Ранее Вокс заявляла, что Шнуров превратил группу в секту.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 00:33Культура
Сергей Шнуров представил свою новую группу
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)ЛенинградЗнаменитостиАлиса Вокс
 
 
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