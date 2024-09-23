https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html

Супруга Сергея Шнурова подала на развод

Супруга Сергея Шнурова подала на развод - РИА Новости, 23.09.2024

Супруга Сергея Шнурова подала на развод

Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом, сообщили РИА Новости в судебном участке района Хамовники в Москве. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:41

2024-09-23T15:41

2024-09-23T16:08

шнур (сергей шнуров)

шоубиз

москва

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом, сообщили РИА Новости в судебном участке района Хамовники в Москве."Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны (Абрамовой. — Прим. ред.) к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что судебные заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни участников процесса.Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.

https://ria.ru/20240827/alsu-1968765993.html

москва

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2024

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шнур (сергей шнуров), москва