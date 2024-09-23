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Супруга Сергея Шнурова подала на развод - РИА Новости, 23.09.2024
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Шоубиз
 
15:41 23.09.2024 (обновлено: 16:08 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html
Супруга Сергея Шнурова подала на развод
Супруга Сергея Шнурова подала на развод - РИА Новости, 23.09.2024
Супруга Сергея Шнурова подала на развод
Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом, сообщили РИА Новости в судебном участке района Хамовники в Москве. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:41
2024-09-23T16:08
шнур (сергей шнуров)
шоубиз
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом, сообщили РИА Новости в судебном участке района Хамовники в Москве."Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны (Абрамовой. — Прим. ред.) к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что судебные заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни участников процесса.Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.
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шнур (сергей шнуров), москва
Шнур (Сергей Шнуров), Шоубиз, Москва
Супруга Сергея Шнурова подала на развод

Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление на развод

© Фото : Телеканал ТНТСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Телеканал ТНТ
Сергей Шнуров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Жена Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом, сообщили РИА Новости в судебном участке района Хамовники в Москве.
"Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны (Абрамовой. — Прим. ред.) к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что судебные заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни участников процесса.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.
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ШоубизШнур (Сергей Шнуров)Москва
 
 
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