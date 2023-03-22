https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html

Биография Владимира Чурова

Биография Владимира Чурова - РИА Новости, 22.03.2023

Биография Владимира Чурова

Российский государственный деятель Владимир Евгеньевич Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:24

2023-03-22T11:24

2023-03-22T11:26

справки

владимир чуров

санкт-петербург

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Российский государственный деятель Владимир Евгеньевич Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончил факультет журналистики (1973) и физический факультет (1977) Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1977 по 1991 год работал на различных должностях в ОКБ аэрокосмической аппаратуры "Интеграл" Ленгосуниверситета.С 1991 по 2003 год – в Комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 год – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества Комитета по внешним связям.В 1990 году был избран народным депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. Депутатские полномочия прекращены в конце 1993 года в связи с завершением деятельности Совета.В 2003 году Владимир Чуров был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. Был заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, членом делегации Госдумы по связям с Северным Советом, членом политической комиссии МПА СНГ. Участвовал в миссиях наблюдателей СНГ, ПА ОБСЕ, Госдумы на выборах в Палестине, Сербии, Приднестровье, Украине, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. Совместно с МПА СНГ, исполкомом СНГ и ЦИК России участвовал в разработке демократических норм и правил наблюдения за выборами и общих подходов к оценке избирательного процесса.9 марта 2007 года постановлением Госдумы Владимир Чуров был назначен членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.27 марта 2007 года избран председателем ЦИК РФ. 28 марта 2011 года вновь Владимир Чуров был избран председателем ЦИК РФ на пятилетний срок. С июня 2016 года был послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран. В течение ряда лет Чуров преподавал специальный курс "Международные и внешнеэкономические связи" на экономическом факультете Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.Был почетным членом Российского Военно-исторического общества. Чуров – автор примерно 30 научных работ, нескольких сотен публикаций на общественно-политические темы, научно-художественной повести "Тайна четырех генералов" (2005), книг "Путешествие с гвардии генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта до Вены" (2010), "Корзина со старыми театральными программками" (2011), "Любовь к орденам" (2013, журнальный вариант), "Путешествие в Марокко с Анастасом Ивановичем Микояном" (2015), "Награды "Белого генерала" (2018), "Трактат о пользе морских наук" (2020), "Две повести о Скобелеве" (2020), "Исторические записки посла по особым поручениям" (2020) и др. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2019). Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского (2012), Дружбы (2004), знаком отличия "За безупречную службу" XX лет (2010) и ХХХ лет (2022), медалью "Памяти героев Отечества" Министерства обороны РФ и др.22 марта 2023 года стало известно, что Владимир Чуров скончался. Владимир Чуров был женат, у него остался сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир чуров, санкт-петербург