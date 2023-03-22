Путин выразил соболезнования из-за смерти Чурова
Путин направил телеграмму родным и близким экс-главы ЦИК Чурова из-за его смерти
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Центризбиркома РФ Владимира Чурова, отметив, что он всегда отстаивал свою гражданскую позицию и честно служил стране, сообщается на сайте Кремля.
О кончине Чурова стало известно ранее в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце.
Обращаясь к родным и близким Чурова, президент произнес слова соболезнования. Он подчеркнул, что Чуров был честным человеком, преданным своему делу.
"Владимир Евгеньевич всегда трудился с полной самоотдачей. На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что память о Владимире Чурове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег.
Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям. В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.