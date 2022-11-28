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Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов - РИА Новости, 28.11.2022
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов
Четверо российских дипломатов указом президента РФ Владимира Путина представлены к государственным наградам. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:45
2022-11-28T22:45
владимир путин
россия
польша
владимир чуров
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четверо российских дипломатов указом президента РФ Владимира Путина представлены к государственным наградам."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Дружбы Куракова Дмитрия Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбии по совместительству", - говорится в тексте документа.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель директора четвертого европейского департамента МИД РФ Олег Бредихин и советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Также знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет награжден посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 годы, до этого он был депутатом Госдумы. С 2016 года он занял пост посла по особым поручениям МИД РФ.
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владимир путин, россия, польша, владимир чуров, политика, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Польша, Владимир Чуров, Политика, Госдума РФ
22:45 28.11.2022
 
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов

Путин представил к государственным наградам дипломатов Куракова, Бредихина, Ордаша, Чурова

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четверо российских дипломатов указом президента РФ Владимира Путина представлены к государственным наградам.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Дружбы Куракова Дмитрия Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбии по совместительству", - говорится в тексте документа.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель директора четвертого европейского департамента МИД РФ Олег Бредихин и советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Также знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет награжден посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.
Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 годы, до этого он был депутатом Госдумы. С 2016 года он занял пост посла по особым поручениям МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 22:30
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
 
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