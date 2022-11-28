https://ria.ru/20221128/gosnagrady-1834895485.html
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов - РИА Новости, 28.11.2022
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов
Четверо российских дипломатов указом президента РФ Владимира Путина представлены к государственным наградам. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:45
2022-11-28T22:45
2022-11-28T22:45
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четверо российских дипломатов указом президента РФ Владимира Путина представлены к государственным наградам."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Дружбы Куракова Дмитрия Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбии по совместительству", - говорится в тексте документа.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель директора четвертого европейского департамента МИД РФ Олег Бредихин и советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Также знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет награжден посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 годы, до этого он был депутатом Госдумы. С 2016 года он занял пост посла по особым поручениям МИД РФ.
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владимир путин, россия, польша, владимир чуров, политика, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Польша, Владимир Чуров, Политика, Госдума РФ
Путин представил к госнаградам четырех российских дипломатов
Путин представил к государственным наградам дипломатов Куракова, Бредихина, Ордаша, Чурова