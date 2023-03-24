https://ria.ru/20230324/churov-1860315361.html

В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым

В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым - РИА Новости, 24.03.2023

В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым

Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:32

2023-03-24T11:32

2023-03-24T11:37

мытищи

владимир чуров

московская область (подмосковье)

общество

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МЫТИЩИ, 24 мар - РИА Новости. Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с Чуровым пришли близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и другие. На церемонии установлен почечный караул. О кончине Чурова стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, за неделю до кончины экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце. Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям. В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

https://ria.ru/20230322/churov-1859715447.html

https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html

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Влада Копылова

мытищи, владимир чуров, московская область (подмосковье), общество