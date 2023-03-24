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В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым - РИА Новости, 24.03.2023
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11:32 24.03.2023 (обновлено: 11:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/churov-1860315361.html
В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым
В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым - РИА Новости, 24.03.2023
В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым
Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:32
2023-03-24T11:37
мытищи
владимир чуров
московская область (подмосковье)
общество
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МЫТИЩИ, 24 мар - РИА Новости. Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с Чуровым пришли близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и другие. На церемонии установлен почечный караул. О кончине Чурова стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, за неделю до кончины экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце. Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям. В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.
https://ria.ru/20230322/churov-1859715447.html
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мытищи, владимир чуров, московская область (подмосковье), общество
Мытищи, Владимир Чуров, Московская область (Подмосковье), Общество
В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым

На мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах
Фотография экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Фотография экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах
Читать ria.ru в
МЫТИЩИ, 24 мар - РИА Новости. Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с Чуровым пришли близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и другие.
На церемонии установлен почечный караул.
О кончине Чурова стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, за неделю до кончины экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце.
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт
22 марта, 11:19
Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям.
В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.
Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Биография Владимира Чурова
22 марта, 11:24
 
МытищиВладимир ЧуровМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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