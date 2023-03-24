В Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым
На мемориальном кладбище в Мытищах началось прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах
Фотография экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах
МЫТИЩИ, 24 мар - РИА Новости. Прощание с бывшим главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с Чуровым пришли близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и другие.
На церемонии установлен почечный караул.
О кончине Чурова стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, за неделю до кончины экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце.
Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям.
В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.