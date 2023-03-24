https://ria.ru/20230324/churov-1860333814.html
В Мытищах завершилось прощание с экс-главой ЦИК Чуровым
В Мытищах завершилось прощание с экс-главой ЦИК Чуровым - РИА Новости, 24.03.2023
В Мытищах завершилось прощание с экс-главой ЦИК Чуровым
Церемония прощания с бывшем главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым завершилась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:15
2023-03-24T12:15
2023-03-24T14:34
россия
владимир чуров
мытищи
общество
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МЫТИЩИ, 24 мар - РИА Новости. Церемония прощания с бывшем главой Центризбиркома РФ Владимиром Чуровым завершилась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает корреспондент РИА Новости. Простились с Чуровым близкие, друзья и коллеги, среди них члены ЦИК РФ Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИК Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, депутат Госдумы Леонид Ивлев, замглавы МИД РФ Александр Грушко, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов и другие. "Это был уникальный человек, есть такое выражение "Питерский интеллигент" - так вот это о Владимире Евгеньевиче. Интеллигент, интеллектуал, он много знал, он многое умел и делал в своей жизни", - сказал Ивлев в своей речи. На церемонии присутствовал почетный караул. После прощания состоялось православное отпевание. О кончине Чурова стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости депутат Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце. Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1990 году – Народный университет технико-экономических знаний. С 1991 по 2003 годы он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, с 1995 по 2003 годы – заместителем председателя – начальником управления международного сотрудничества комитета по внешним связям. В 2003 году он был избран депутатом ГД РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 года по март 2016 года он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.
https://ria.ru/20230322/churov-1859864455.html
https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир чуров, мытищи, общество
Россия, Владимир Чуров, Мытищи, Общество
В Мытищах завершилось прощание с экс-главой ЦИК Чуровым
На мемориальном кладбище в Мытищах завершилось прощание с экс-главой ЦИК Чуровым