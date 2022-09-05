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Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности - РИА Новости, 05.09.2022
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности
Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:02
2022-09-05T09:02
2022-09-05T09:37
политика
владимир чуров
бюро по демократическим институтам и правам человека
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю ангажированность и близорукость организации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастает и вызывает справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации, которая после верификации - многократной проверки с использованием ресурсов официальных органов, ответственных за выборы и референдумы, - может быть использована для комплексного анализа", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир чуров, бюро по демократическим институтам и правам человека
Политика, Владимир Чуров, Бюро по демократическим институтам и правам человека
09:02 05.09.2022 (обновлено: 09:37 05.09.2022)
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности
Посол Чуров: отчеты БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на ангажированность, содержат долю объективности