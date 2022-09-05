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Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности - РИА Новости, 05.09.2022
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Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности - РИА Новости, 05.09.2022
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности
Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:02
2022-09-05T09:37
политика
владимир чуров
бюро по демократическим институтам и правам человека
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю ангажированность и близорукость организации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастает и вызывает справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации, которая после верификации - многократной проверки с использованием ресурсов официальных органов, ответственных за выборы и референдумы, - может быть использована для комплексного анализа", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, владимир чуров, бюро по демократическим институтам и правам человека
Политика, Владимир Чуров, Бюро по демократическим институтам и правам человека
09:02 05.09.2022 (обновлено: 09:37 05.09.2022)
 
Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности

Посол Чуров: отчеты БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на ангажированность, содержат долю объективности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю ангажированность и близорукость организации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастает и вызывает справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации, которая после верификации - многократной проверки с использованием ресурсов официальных органов, ответственных за выборы и референдумы, - может быть использована для комплексного анализа", - сказал он.
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ПолитикаВладимир ЧуровБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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