https://ria.ru/20220905/otchety-1814441441.html

Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности

Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности - РИА Новости, 05.09.2022

Чуров согласился, что отчеты БДИПЧ ОБСЕ содержат долю объективности

Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:02

2022-09-05T09:02

2022-09-05T09:37

политика

владимир чуров

бюро по демократическим институтам и правам человека

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отчеты миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ зачастую содержат некоторое количество объективной информации, несмотря на всю ангажированность и близорукость организации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастает и вызывает справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации, которая после верификации - многократной проверки с использованием ресурсов официальных органов, ответственных за выборы и референдумы, - может быть использована для комплексного анализа", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир чуров, бюро по демократическим институтам и правам человека