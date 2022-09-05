https://ria.ru/20220905/churov-1814026448.html

Владимир Чуров: "российскую карту" на выборах разыгрывают слабые политики

Владимир Чуров: "российскую карту" на выборах разыгрывают слабые политики - РИА Новости, 05.09.2022

Владимир Чуров: "российскую карту" на выборах разыгрывают слабые политики

В конце недели в России пройдут выборы губернаторов нескольких регионов, депутатов заксобраний и в органы местного самоуправления. В преддверии единого дня... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:30

2022-09-05T09:30

2022-09-05T09:36

интервью

владимир чуров

россия

сша

украина

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

евросоюз

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В конце недели в России пройдут выборы губернаторов нескольких регионов, депутатов заксобраний и в органы местного самоуправления. В преддверии единого дня голосования в России, посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров, который до 2016 года возглавлял российский ЦИК, рассказал в интервью РИА Новости о том, почему в Европе и США, где осенью намечены выборы, политики разыгрывают "российскую карту" и объяснил будет ли Москва помогать освобожденным в ходе спецоперации на Украине территориям проводить референдумы.– Ряд европейских стран находятся на пороге парламентских выборов после ухода правительств в отставку. Так, например, в Болгарии и Италии осенью пройдут досрочные парламентские выборы, при этом в обеих странах в последнее время появилось много спекуляций на тему российского вмешательства в политический кризис. Как вы думаете, будет ли "российская карта" разыгрываться в ходе избирательной кампании и непосредственно выборов?– "Российская карта" разыгрывается слабейшими, лживыми и нечистоплотными политиками, точнее, политиканами. Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть, болеть и зарастать грязью, заводить вшей. Многие запросятся в Россию, помыться, погреться и поесть натурального мяса.Кстати, хочу отметить, что планируется осуществить дистанционный мониторинг очередных парламентских выборов в Швеции 11 сентября, 1 октября в Латвии, 2 октября – выборов в Боснии и Герцеговине, а также всеобщих выборов в Бразилии, первый тур которых пройдет 2 октября, и промежуточных выборов в США 8 ноября. Очередные досрочные выборы в Болгарии и Италии с точки зрения организации голосования вызывают меньший интерес. Политической оценки дипломаты обыкновенно не дают.– Как сейчас выглядит сотрудничество РФ с БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу за проведением выборов в различных странах?– После отказа БДИПЧ от наблюдения за выборами в Государственную думу в 2021 году отношения стали более прохладными. Антироссийская кампания, развязанная недружественными государствами, членами ОБСЕ еще более осложнила взаимодействие. Однако Россия продолжила участие в миссиях, например, ездила в Узбекистан. В 2022 году представители России в миссиях БДИПЧ не участвовали.Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастают и вызывают справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации, которая, после верификации – многократной проверки с использованием ресурсов официальных органов, ответственных за выборы и референдумы, – может быть использована для комплексного анализа.– ДНР, ЛНР, освобожденные территории в Херсонской и Запорожской областях планируют провести референдум о вступлении в состав России. Поступали ли в адрес РФ просьбы о содействии в организации процесса голосования? С какими техническими трудностями предстоит столкнуться организаторам референдума? Планируется ли участие международных наблюдателей? Какие страны могут направить в республики своих наблюдателей? Есть ли планы пригласить независимых наблюдателей из западноевропейских стран и США?– Организация голосования на выборах и референдумах относится к исключительному ведению органов соответствующей территории. Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе.Направление приглашений международным наблюдателям – международным организациям, парламентам и парламентским ассамблеям, неправительственным организациям, на персональной основе – как правило, осуществляется после официального назначения даты и формата референдума. После получения приглашений в России они будут рассмотрены самым внимательным образом при содействии МИД РФ.Мировая практика свидетельствует, что всенародный опрос (плебисцит) или референдум, как форма прямой демократии, может быть проведен на территории и ее части при любых условиях, позволяющих безопасно и свободно голосовать при соблюдении основных демократических норм.– В ноябре этого года в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. От американских властей уже прозвучали обвинения в том, что Россия стремится повлиять на ход выборов в Штатах. Насколько долго в американской политической повестке еще будет фигурировать тема российского вмешательства? Будет ли Москва направлять российских наблюдателей для мониторинга за промежуточными выборами?– Обвинения во вмешательстве России в так называемые "выборы" президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация. В политическом плане они являются довольно старой технологией, восходящей ко временам печально знаменитого Таммани-холла, прежнего всемогущего общества Демократической партии в Нью-Йорке. Технология требует "очистки" выборов от "постороннего вмешательства" с целью установления контроля за голосованием и создания условий для их беспрепятственной фальсификации.Из обстоятельных трудов большинства беспристрастных исследователей процедур голосования в США, включая российских, доктора исторических наук профессора Анатолия Ивановича Уткина и доктора технических наук профессора Александра Соломоновича Беленького, следует вывод: выборы президента США не являются прямыми, всеобщими, равными и честными. Тайна выбора в большинстве случаев не соблюдается. Дистанционный мониторинг президентских выборов в США осуществляется с 2008 года.В отличие от выборов президента, промежуточные выборы в США организованы значительно лучше, они прямые, за небольшим исключением, равные, с лучше составленными списками избирателей и более эффективным внутренним контролем со стороны многочисленных кандидатов и материально заинтересованных избирателей: конгрессмен и сенатор обладают многочисленными легальными правами оказывать покровительство избирателям своего округа, например, давать рекомендацию детям в военные академии. Избираются все 435 членов палаты представителей, 34 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов и трех территорий. Также пройдут иные выборы и местные референдумы. Выборы не равные, так как от округа Колумбия и четырех островных территорий будут избраны делегаты в палату представителей без права голоса.Наблюдать за промежуточными выборами не интересно, так как они проходят по давно известной технологии, мало чем отличающейся от европейской, и не содержат значительных новых наилучших практик.Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Ранее в США побывала миссия в составе из двух человек от БДИПЧ и одного представителя от парламентской ассамблеи ОБСЕ и рекомендовала направить полноценную миссию в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей. Окончательного, согласованного с федеральными властями и властями штатов формата наблюдения пока нет. Теоретически, квота России в миссии БДИПЧ – до 15%, но насколько реально полноценное участие – не очевидно.– Повлияло ли начало Россией специальной военной операции на Украине на участие российских наблюдателей в выборах в других странах? В какие страны за последнее время были направлены российские наблюдатели?– Повлияло, хотя и в меньшей степени, чем пандемия. Усложнилась логистика, возросло нежелание приглашать российских наблюдателей недружественными странами, были введены визовые и валютно-финансовые ограничения, ограничились контакты и возможности внутреннего перемещения, кроме того, в ряде случаев отсутствуют гарантии безопасности. Однако ограничения в отношении международных наблюдателей из России действовали и до специальной военной операции, например, в США, на Украине, в отдельных странах Латинской Америки.Следует учесть, что предусмотренное международными и двусторонними соглашениями правильно организованное международное наблюдение за выборами и референдумами не является вмешательством во внутренние дела, но эффективным инструментом обмена опытом и наилучшими практиками проведения голосования – к обоюдной выгоде.Реально, наиболее эффективным способом наблюдения, кстати, и самым дешевым, является методика дистанционного наблюдения и анализа, успешно применяемая с начала 2010-х годов различными научными и общественными институтами, в том числе российскими. Примером такого международного дистанционного мониторинга стали президентские выборы в США, выборы в бундестаг в 2021 году, выборы и референдум в Венгрии, президентские и парламентские выборы во Франции, референдумы в Мексике, Киргизии, Белоруссии, Казахстане, Новой Каледонии.Большую, полезную и эффективную деятельность в области международного наблюдения осуществляет Общественная палата РФ. Ее миссии побывали в Армении, Киргизии, Конго, Ливане, Эфиопии, Сирии и других государствах. Опыт изучения голосования за рубежом, иногда в непростых условиях, востребован для наилучшей организации общественного наблюдения при голосовании всех уровней в России, что входит теперь в закрепленные законом полномочия палаты. Важно отметить, что для суверенного государства решающим является соблюдение внутреннего законодательства, участие в голосовании граждан этого государства и институт внутреннего наблюдения; мнение иностранных наблюдателей играет лишь вспомогательную роль, и то, если оно основывается на объективной информации о соблюдении внутреннего законодательства.

https://ria.ru/20220804/vybory-1807147773.html

https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html

https://ria.ru/20220831/referendum-1813474172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/ssha-1799468802.html

https://ria.ru/20220512/livan-1788224050.html

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сша

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, владимир чуров, россия, сша, украина, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, евросоюз