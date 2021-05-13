https://ria.ru/20210513/vybory-1732094285.html

В МИД призвали расширить список приглашений миссий наблюдателей на выборы

В МИД призвали расширить список приглашений миссий наблюдателей на выборы

Нужно расширить список приглашений профессиональных миссий наблюдателей на выборы в России, а также увеличить число стран для участия в наблюдении за выборами... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:34

2021-05-13T11:34

2021-05-13T11:34

россия

обсе

совет федерации рф

снг

владимир чуров

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно расширить список приглашений профессиональных миссий наблюдателей на выборы в России, а также увеличить число стран для участия в наблюдении за выборами наблюдателей от СНГ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров."Я бы призвал подумать о расширении географии посылки миссии СНГ в зарубежные страны, именно как миссии СНГ, вне пределов СНГ и ОБСЕ. И второе - продолжить практику расширения географии приглашения наблюдателей на наши выборы. Мы имеем уже позитивный опыт, когда приезжают из других региональных организаций", - сказал Чуров в ходе выездного совещания Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".Он напомнил, что в Россию для наблюдения за выборами уже приезжали миссии в том, числе организации американских государств."Они все-таки своей профессиональной репутацией дорожат, не 100 процентов все-таки политизированы", - указал он."Нужно еще раз обратить внимание на расширение географии наблюдения как миссии СНГ, и также расширения списка профессиональных миссий наблюдения на наши выборы", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.

https://ria.ru/20210513/karasin-1732082688.html

https://ria.ru/20210513/nablyudenie-1732077493.html

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россия, обсе, совет федерации рф, снг, владимир чуров