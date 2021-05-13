Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/vybory-1732094285.html
В МИД призвали расширить список приглашений миссий наблюдателей на выборы
В МИД призвали расширить список приглашений миссий наблюдателей на выборы
Нужно расширить список приглашений профессиональных миссий наблюдателей на выборы в России, а также увеличить число стран для участия в наблюдении за выборами... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:34
2021-05-13T11:34
россия
обсе
совет федерации рф
снг
владимир чуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151682/36/1516823609_0:102:3893:2292_1920x0_80_0_0_d4fd5e99396c68cdc9d4e0bec7bed30f.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно расширить список приглашений профессиональных миссий наблюдателей на выборы в России, а также увеличить число стран для участия в наблюдении за выборами наблюдателей от СНГ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров."Я бы призвал подумать о расширении географии посылки миссии СНГ в зарубежные страны, именно как миссии СНГ, вне пределов СНГ и ОБСЕ. И второе - продолжить практику расширения географии приглашения наблюдателей на наши выборы. Мы имеем уже позитивный опыт, когда приезжают из других региональных организаций", - сказал Чуров в ходе выездного совещания Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".Он напомнил, что в Россию для наблюдения за выборами уже приезжали миссии в том, числе организации американских государств."Они все-таки своей профессиональной репутацией дорожат, не 100 процентов все-таки политизированы", - указал он."Нужно еще раз обратить внимание на расширение географии наблюдения как миссии СНГ, и также расширения списка профессиональных миссий наблюдения на наши выборы", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
https://ria.ru/20210513/karasin-1732082688.html
https://ria.ru/20210513/nablyudenie-1732077493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151682/36/1516823609_146:0:3893:2810_1920x0_80_0_0_420cd9edc0026d7fd9eb7b9dc3d56197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, совет федерации рф, снг, владимир чуров

В МИД призвали расширить список приглашений миссий наблюдателей на выборы

11:34 13.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров
Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно расширить список приглашений профессиональных миссий наблюдателей на выборы в России, а также увеличить число стран для участия в наблюдении за выборами наблюдателей от СНГ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.
"Я бы призвал подумать о расширении географии посылки миссии СНГ в зарубежные страны, именно как миссии СНГ, вне пределов СНГ и ОБСЕ. И второе - продолжить практику расширения географии приглашения наблюдателей на наши выборы. Мы имеем уже позитивный опыт, когда приезжают из других региональных организаций", - сказал Чуров в ходе выездного совещания Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 10:44
Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
Он напомнил, что в Россию для наблюдения за выборами уже приезжали миссии в том, числе организации американских государств.
"Они все-таки своей профессиональной репутацией дорожат, не 100 процентов все-таки политизированы", - указал он.
"Нужно еще раз обратить внимание на расширение географии наблюдения как миссии СНГ, и также расширения списка профессиональных миссий наблюдения на наши выборы", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 10:13
В МИД заявили о политизации Западом международного наблюдения за выборами
 
РоссияОБСЕСовет Федерации РФСНГВладимир Чуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Лента новостейМолния