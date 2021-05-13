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В МИД заявили о политизации Западом международного наблюдения за выборами
В МИД заявили о политизации Западом международного наблюдения за выборами
Международное наблюдение за выборами со стороны ряда стран Запада превратилось в основной механизм внешнего политического влияния, вмешательства во внутренние... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:13
2021-05-13T10:13
россия
совет федерации рф
владимир чуров
южная корея
филиппины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международное наблюдение за выборами со стороны ряда стран Запада превратилось в основной механизм внешнего политического влияния, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров в ходе выездного совещания Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы"."Многие государства-ученики, начав с азов, занимались весьма старательно и обогнали своих учителей. Например, сейчас организация выборов в Индии, Индонезии, Бразилии, Венесуэле, России, Южной Корее, Монголии, Казахстане, на Филиппинах, в Эстонии и во многих других государствах по всем объективным параметрам превосходит избирательные процедуры в старых демократиях - Франции, Германии, Швеции, Австрии, не говоря уже о США", - сказал он."В итоге международное наблюдение за избирательными процессами в значительной степени превратилось в один из основных механизмов внешнего политического влияния, фактически вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны евроатлантических гегемонов и их немногочисленных союзников, некоторых бывших доминионов", - указал Чуров.По его словам, механизм политизированного процесса международного наблюдения начинается задолго до собственно миссии наблюдения. "Начинается он с принятия политического решения о признании или непризнании результатов еще не состоявшегося голосования или даже необъявленной кампании по выборам или референдумам. Соответствующие объявления влияют на все последующие действия организации наблюдения", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
https://ria.ru/20210422/monitoring-1729473292.html
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россия, совет федерации рф, владимир чуров, южная корея, филиппины, в мире

В МИД заявили о политизации Западом международного наблюдения за выборами

10:13 13.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международное наблюдение за выборами со стороны ряда стран Запада превратилось в основной механизм внешнего политического влияния, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров в ходе выездного совещания Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".
"Многие государства-ученики, начав с азов, занимались весьма старательно и обогнали своих учителей. Например, сейчас организация выборов в Индии, Индонезии, Бразилии, Венесуэле, России, Южной Корее, Монголии, Казахстане, на Филиппинах, в Эстонии и во многих других государствах по всем объективным параметрам превосходит избирательные процедуры в старых демократиях - Франции, Германии, Швеции, Австрии, не говоря уже о США", - сказал он.
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"В итоге международное наблюдение за избирательными процессами в значительной степени превратилось в один из основных механизмов внешнего политического влияния, фактически вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны евроатлантических гегемонов и их немногочисленных союзников, некоторых бывших доминионов", - указал Чуров.
По его словам, механизм политизированного процесса международного наблюдения начинается задолго до собственно миссии наблюдения. "Начинается он с принятия политического решения о признании или непризнании результатов еще не состоявшегося голосования или даже необъявленной кампании по выборам или референдумам. Соответствующие объявления влияют на все последующие действия организации наблюдения", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
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