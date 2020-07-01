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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Израиле в голосовании по поправкам приняли участие 1806 россиян
В голосовании по поправкам в конституцию РФ приняли участие 1806 российских граждан, проживающих в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:26
голосование по поправкам в конституцию
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, конституция рф, израиль, в мире

В Израиле в голосовании по поправкам приняли участие 1806 россиян

16:26 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкФлажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В голосовании по поправкам в конституцию РФ приняли участие 1806 российских граждан, проживающих в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов.
"Голосование в Израиле уже состоялось. С учетом специфики общественно-политической и эпидемиологической ситуации в этой стране голосование было проведено до основного дня выборов - 24 и 28 июня... Две комиссии работали в Израиле - при посольстве в Тель-Авиве и при генконсульстве в Хайфе", - сообщил Викторов на онлайн-брифинге в ЦИК РФ.
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Вчера, 02:40
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"В Тель-Авиве в голосовании приняли участие 1112 человек, в Хайфе - 694 человека. Всего 1806 человек", - сказал он.
Викторов заверил, что случаи попыток двойного голосования на разных участках или на участке и онлайн, которые получили резонанс в интернете, носят единичный характер.
Ранее проживающая в Израиле гражданка России Яэль Ильински написала в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери. Правоохранительные органы проверят эти сообщения, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Если факт неоднократного голосования подтвердится, по Уголовному кодексу за него может грозить большой штраф или до четырех лет лишения свободы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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