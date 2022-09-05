https://ria.ru/20220905/obvineniya-1814440813.html
Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью
Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью - РИА Новости, 05.09.2022
Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью
Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как клевета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:57
2022-09-05T08:57
2022-09-05T09:37
владимир чуров
политика
россия
сша
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как клевета, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Обвинения во вмешательстве России в так называемые "выборы" президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация", - сказал он.Чуров добавил, что подобные политические технологии в США используются уже достаточно давно. По его словам, эта технология "требует "очистки" выборов от "постороннего вмешательства" с целью установления контроля за голосованием и создания условий для их беспрепятственной фальсификации".Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуров, политика, россия, сша
Владимир Чуров, Политика, Россия, США
08:57 05.09.2022 (обновлено: 09:37 05.09.2022)
Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью
Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы главы США злонамеренной ложью