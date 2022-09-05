https://ria.ru/20220905/obvineniya-1814440813.html

Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью

Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью - РИА Новости, 05.09.2022

Чуров назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в США ложью

Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как клевета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:57

2022-09-05T08:57

2022-09-05T09:37

владимир чуров

политика

россия

сша

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как клевета, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Обвинения во вмешательстве России в так называемые "выборы" президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация", - сказал он.Чуров добавил, что подобные политические технологии в США используются уже достаточно давно. По его словам, эта технология "требует "очистки" выборов от "постороннего вмешательства" с целью установления контроля за голосованием и создания условий для их беспрепятственной фальсификации".Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир чуров, политика, россия, сша