Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

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"Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова. Он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", — рассказал политик.