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Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров - РИА Новости, 22.03.2023
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11:16 22.03.2023 (обновлено: 15:42 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/churov-1859714402.html
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров - РИА Новости, 22.03.2023
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:16
2023-03-22T15:42
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.Она уточнила, что информации о дате и месте похорон пока нет.Неделю назад Чуров перенес обширный инфаркт, сообщил РИА Новости депутат Леонид Ивлев.Семнадцатого марта Владимиру Чурову исполнилось 70 лет.Он возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
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владимир чуров
Владимир Чуров
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

На 71-м году жизни умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Чуров
Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Чуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.
«

"Соболезную его близким, его супруге. Владимир Евгеньевич был прекрасным, сердечным руководителем, который глубоко вникал во все проблемы организации избирательного процесса, когда был на своем посту. Он был широко эрудирован и благодаря этому всегда имел свое мнение и позицию", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что информации о дате и месте похорон пока нет.
Неделю назад Чуров перенес обширный инфаркт, сообщил РИА Новости депутат Леонид Ивлев.
«

"Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова. Он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", — рассказал политик.

Семнадцатого марта Владимиру Чурову исполнилось 70 лет.
Он возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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