https://ria.ru/20230322/churov-1859714402.html
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров - РИА Новости, 22.03.2023
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:16
2023-03-22T11:16
2023-03-22T15:42
владимир чуров
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.Она уточнила, что информации о дате и месте похорон пока нет.Неделю назад Чуров перенес обширный инфаркт, сообщил РИА Новости депутат Леонид Ивлев.Семнадцатого марта Владимиру Чурову исполнилось 70 лет.Он возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуров
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
На 71-м году жизни умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.
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"Соболезную его близким, его супруге. Владимир Евгеньевич был прекрасным, сердечным руководителем, который глубоко вникал во все проблемы организации избирательного процесса, когда был на своем посту. Он был широко эрудирован и благодаря этому всегда имел свое мнение и позицию", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что информации о дате и месте похорон пока нет.
Неделю назад Чуров перенес обширный инфаркт, сообщил РИА Новости депутат Леонид Ивлев.
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"Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова. Он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", — рассказал политик.
Семнадцатого марта Владимиру Чурову
исполнилось 70 лет.
Он возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
Биография Владимира Чурова