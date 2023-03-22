https://ria.ru/20230322/churov-1859715447.html
Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт
Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт - РИА Новости, 22.03.2023
Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт
Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:19
2023-03-22T11:19
2023-03-22T11:32
владимир чуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев."Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова, он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", - сказал Ивлев.Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2003 году он был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 по март 2016 он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.
https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир чуров, политика, россия, леонид ивлев, госдума рф, цик рф
Владимир Чуров, Политика, Россия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, ЦИК РФ
Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт
Депутат Ивлев: экс-глава ЦИК Чуров незадолго до смерти перенес обширный инфаркт
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев.
"Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова, он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", - сказал Ивлев.
Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург
). В 2003 году он был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР
. С марта 2007 по март 2016 он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.
Биография Владимира Чурова