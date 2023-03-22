https://ria.ru/20230322/churov-1859715447.html

Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт

Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт - РИА Новости, 22.03.2023

Чуров незадолго до смерти перенес инфаркт

Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:19

2023-03-22T11:19

2023-03-22T11:32

владимир чуров

политика

россия

леонид ивлев

госдума рф

цик рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев."Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова, он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все", - сказал Ивлев.Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2003 году он был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 по март 2016 он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html

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Кирилл Волков

владимир чуров, политика, россия, леонид ивлев, госдума рф, цик рф