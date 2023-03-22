https://ria.ru/20230322/churov-1859725869.html
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова - РИА Новости, 22.03.2023
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова
В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:41
2023-03-22T11:41
2023-03-22T11:41
россия
москва
владимир чуров
майя гришина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА новости. В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован некролог. Ранее о кончине бывшего главы Центризбиркома России Чурова сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина. "В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html
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россия, москва, владимир чуров, майя гришина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Владимир Чуров, Майя Гришина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова
В МИД выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью Чурова