Рейтинг@Mail.ru
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/churov-1859725869.html
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова - РИА Новости, 22.03.2023
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова
В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:41
2023-03-22T11:41
россия
москва
владимир чуров
майя гришина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_c51d65fffe81c3645e3fbb4b89fb1c31.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА новости. В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован некролог. Ранее о кончине бывшего главы Центризбиркома России Чурова сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина. "В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0518664813ee3e745613ce4a02df7e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир чуров, майя гришина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Владимир Чуров, Майя Гришина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова

В МИД выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью Чурова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА новости. В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован некролог.
Ранее о кончине бывшего главы Центризбиркома России Чурова сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.
«

"С прискорбием сообщаем о том, что в больнице умер посол по особым поручениям Владимир Чуров. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сообщили РИА новости в министерстве.

"В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавили в ведомстве.
Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Биография Владимира Чурова
Вчера, 11:24
 
РоссияМоскваВладимир ЧуровМайя ГришинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала