https://ria.ru/20230322/churov-1859725869.html

В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова

В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова - РИА Новости, 22.03.2023

В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурова

В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:41

2023-03-22T11:41

2023-03-22T11:41

россия

москва

владимир чуров

майя гришина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА новости. В МИД России в связи с кончиной посла по особым поручениям Владимира Чурова выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что вскоре будет опубликован некролог. Ранее о кончине бывшего главы Центризбиркома России Чурова сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина. "В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html

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россия, москва, владимир чуров, майя гришина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)