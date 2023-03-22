https://ria.ru/20230322/churov-1859745078.html

Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти

Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти - РИА Новости, 22.03.2023

Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:36

2023-03-22T12:36

2023-03-22T12:40

политика

россия

владимир чуров

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им соответствующую телеграмму, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О кончине Чурова стало известно ранее в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце."Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир чуров, владимир путин, дмитрий песков