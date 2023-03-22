https://ria.ru/20230322/churov-1859745078.html
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти - РИА Новости, 22.03.2023
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:36
2023-03-22T12:36
2023-03-22T12:40
политика
россия
владимир чуров
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859712288_0:159:3006:1850_1920x0_80_0_0_20baf93b6ec20bccd1038848179bd7e7.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им соответствующую телеграмму, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О кончине Чурова стало известно ранее в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце."Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230322/churov-1859717221.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859712288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eb87f855a51fa99a29607b51f786de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир чуров, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Чуров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти
Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует из-за смерти экс-главы ЦИК Чурова