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Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти - РИА Новости, 22.03.2023
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12:36 22.03.2023 (обновлено: 12:40 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/churov-1859745078.html
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти - РИА Новости, 22.03.2023
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:36
2023-03-22T12:40
политика
россия
владимир чуров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им соответствующую телеграмму, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О кончине Чурова стало известно ранее в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце."Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир чуров, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Чуров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин направит телеграмму родным и близким Чурова из-за его смерти

Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует из-за смерти экс-главы ЦИК Чурова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИсторик и публицист, посол МИД по особым поручениям Владимир Чуров
Историк и публицист, посол МИД по особым поручениям Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Историк и публицист, посол МИД по особым поручениям Владимир Чуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова и в ближайшее время направит им соответствующую телеграмму, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
О кончине Чурова стало известно ранее в среду. Как сообщил РИА Новости депутат ГД Леонид Ивлев, неделю назад экс-глава ЦИК перенес обширный инфаркт, у него была операция на сердце.
"Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", - сказал Песков.
Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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