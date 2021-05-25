https://ria.ru/20210525/siriya-1733775737.html

США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров

США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров - РИА Новости, 25.05.2021

США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров

США и Евросоюз заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:39

2021-05-25T10:39

2021-05-25T11:59

война в сирии

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сирия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и Евросоюз заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров в интервью РИА Новости.При этом Чуров отметил, что международные стандарты заключаются в том, что выборы должны быть всеобщими, равными, тайными, прямыми и проводящимися с разумной периодичностью. "Но эти стандарты не используются, а приводятся только субъективные характеристики, такие как "свободные", "честные", "конкурентные", "справедливые", "открытые". Но это все субъективные оценки. Такие рассуждения служат для признания голосования, а соответственно, органов власти легитимными или нелегитимными", - пояснил он.По его словам, в ряде словарей легитимность считают синонимом законности. "Но в понятии современных политических манипуляторов легитимность есть нечто иное, а именно - оцениваемое помимо объективных результатов голосования некое "доверие" народа к избранной власти, "добровольное" согласие на исполнение законов, установленных этой властью. Между тем законность - совершенно понятная вещь. Законной является та власть, которая выбрана в соответствии с законодательством суверенного государства", - подчеркнул Чуров.Он также добавил, что основные угрозы для президентских выборов в Сирии – это терроризм и международная обструкция.По его словам, выборы организованы в сложной обстановке. "Но сейчас я воздержался бы от употребления термина "гражданская война". Во время предыдущей кампании 2014 года его применяли довольно широко, в том числе международные наблюдатели", - сказал он.Выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. При запросе любой из провинций время может быть продлено еще на пять часов. Днем тишины объявлено 25 мая.Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафез Асад.Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>

https://ria.ru/20210503/siriya-1730979304.html

https://ria.ru/20210523/siriya-1733571285.html

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владимир чуров, сирия, в мире