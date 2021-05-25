https://ria.ru/20210525/vybory-1733680270.html

Владимир Чуров: выборы президента Сирии организованы в сложной обстановке

Владимир Чуров: выборы президента Сирии организованы в сложной обстановке - РИА Новости, 25.05.2021

Владимир Чуров: выборы президента Сирии организованы в сложной обстановке

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая. Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров рассказал... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:00

2021-05-25T11:00

2021-05-25T11:01

владимир чуров

сирия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/63074/55/630745528_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8686b5285211e75bf42342ed0dda2b9f.jpg

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая. Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Алейниковой о том, как в Москве расценивают подготовку к выборам главы САР, насколько вообще целесообразно проводить такое голосование в стране, где еще не полностью закончены военные действия, и обозначил главные препятствия для этого процесса. Он также сообщил, поедут ли на сирийские выборы наблюдатели из России, и объяснил, как некоторые пытаются подменить понятие законности выборов субъективными формулировками.– Как Москва оценивает подготовку к президентским выборам в Сирии?– Я буду отвечать на ваши вопросы в пределах своих служебных полномочий, отмечая исторические и современные обстоятельства. Фактически отсчет государственности Сирийской Арабской Республики ведется с 1947 года. При этом я, например, насчитал 11 военных переворотов до 1970 года, когда к власти пришел отец нынешнего президента Хафез Асад. Был даже такой период, когда за пять лет произошло четыре военных переворота. И только после 1970 года эта чехарда прекратилась на некоторое время. Старший Асад имел звание генерал-лейтенанта и окончил свои дни в 2000 году. Тогда власть унаследовал его сын Башар Асад. В 2000 и 2007 годах он избирался как президент Сирийской Арабской Республики на безальтернативной основе, но затем начался процесс демократизации, и в 2014 году на основе новой, принятой в 2012 году конституции президент Сирийской Арабской Республики впервые избирался на альтернативной основе из трех кандидатов.Есть интересная деталь. Если Хафез Асад носил погоны, как я уже сказал, генерал-лейтенанта с двумя звездами и скрещенными саблями, то после реформы званий в сирийской армии Башар Асад по должности главнокомандующего вооруженными силами носит погоны с тремя звездами. Один из русских генералов подарил их мне. Вот эти погоны, которые носит Башар Асад на повседневном мундире: герб, три звезды и скрещенные сабли. Раньше такой ранг назывался бы "мушир", то есть по-турецки, по-османски – маршал, но сейчас это звание "фарика" – главнокомандующий.Народный совет, парламент Сирийской Арабской Республики в точном соответствии с действующей с 2012 года конституцией назначил очередные президентские выборы на 26 мая 2021 года. То есть 26 мая 2021 года состоится всеобщее голосовании на территории Сирии. Голосование в дипломатических и консульских учреждениях за рубежом для граждан Сирии, имеющих право голоса, уже началось 20 мая. Только Турция и Германия официально отказали в проведении голосования на сирийских выборах на своей территории.Я имел возможность увидеть, как организовано голосование на избирательном участке в посольстве Сирийской Арабской Республики в Москве. Я видел довольно большое количество граждан Сирии, желающих проголосовать. Избирательный участок ничем не отличается от избирательных участков других странах: полупрозрачный ящик для голосования, бюллетени, списки избирателей. Предъявляют удостоверение личности, на стене – плакат с фотографиями и биографиями трех кандидатов. Бюллетень выглядит тоже очень понятно – фотографии трех кандидатов, их имена и белые круги, где нужно поставить отметку за одного из кандидатов. Между прочим в 2014 году, когда наши наблюдатели были в Сирии на предыдущих президентских выборах, в качестве главного недостатка они отмечали, что в тех деревнях, где живет род, близкие родственники, земляки, они почему-то после того, как заполнили бюллетень, прежде чем его опустить, чуть ли не с танцами всем показывали: вот мы за нашего земляка. Здесь я этого не видел.Избирательными правами в Сирии наделяются все граждане с 18 лет. Голосуют они по предъявлению удостоверения личности – карточки. К голосованию за рубежом допускаются граждане с действующим паспортом с отметкой о легальном пересечении границы. Будет открыто несколько десятков тысяч участков для голосования. На ряде территорий еще идут переговоры об открытии избирательных участков, например – с курдскими общинами. Поэтому точное число участков будет известно 26 мая, после их открытия. Но в любом случае это число более чем в два раза превосходит число избирательных участков, открытых в 2014 году, – тогда их было 9 тысяч.К кандидатам в президенты предъявляются очень серьезные требования, я бы даже назвал их суровыми. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, сирийской арабской национальности по рождению, обладать полными гражданскими политическими правами, не иметь жены-иностранки, не менее 10 лет подряд проживать на территории Сирийской Арабской Республики. Я думаю, что это очень серьезные ограничения в современном мире: ценз оседлости, не иметь иного гражданства, иметь активное избирательное право, то есть быть зарегистрированным в списках избирателей, и исповедовать ислам. Кроме того, перед регистрацией кандидат обязан заручиться поддержкой 35 из 250 членов Народного Совета, причем каждый парламентарий может поставить подпись только за одного кандидата. То есть принципиально может быть зарегистрировано не более семи кандидатов. В бюллетень в 2021 году внесены три кандидата – действующий президент Башар Асад от сирийского отделения Арабской социалистической партии возрождения (БААС), бывший государственный министр и парламентарий Абдаллах Саллюм Абдаллах от партии Объединенных социалистов – это партия-наследница общеарабского движения, которое возглавлял в свое время президент Египта Гамаль Абдель Насер, и адвокат и правозащитник Махмуд Ахмед Мерии, бывший генеральный секретарь оппозиционного так называемого Народного фронта за освобождение Сирии, член делегации от оппозиции на переговорах в Женеве в 2017 году. – Насколько с точки зрения принятой международной практики целесообразно, и законно проводить выборы в стране, где фактически еще не окончена гражданская война?– Выборы организованы в сложной, хотя и не в такой, как, например, в Афганистане, обстановке. Но сейчас я воздержался бы от употребления термина "гражданская война". Во время предыдущей кампании 2014 года, его применяли довольно широко, в том числе, международные наблюдатели. Теперь, возможно, основную опасность для проведения с разумной периодичностью прямых, всеобщих, равных выборов при соблюдении тайны голосования представляют частичная международная обструкция и вооруженный терроризм. Вот это, на мой взгляд, две главные опасности проведения демократических выборов.Один из моих любимых писателей, шотландец Роберт Льюис Стивенсон, говорил: "тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других". Вот США, Турция, Европейский союз солидаризовались с организацией, которая называет себя Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил, и заранее объявили еще не состоявшееся голосование нелегитимным и решили не признавать его результаты. Информационный центр ООН в Москве 29 апреля распространил описание отчета спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии, норвежского дипломата Гейра Педерсена перед совбезом ООН. В нем содержится такой абзац: "У ООН нет мандата на участие в организации этих выборов". При этом он напомнил, что резолюция совбеза предусматривает поведение честных и открытых выборов по завершении переговорного процесса по урегулировании ситуации в Сирии. Предполагается, что в таких выборах должны принять участие представители всех слоев сирийского общества, а проходить они будут под наблюдением ООН. Однако аутентичный русский текст резолюции 2254 от 2015 года звучит несколько иначе: "…заявляет о своей поддержке свободных и справедливых выборов в соответствии с новой конституцией, которые должны быть проведены в 18-месячный срок и организованы под надзором со стороны ООН при соблюдении принципов государственного управления и самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности при предоставлении всем сирийцам, включая членов диаспоры, права принимать в них участие". Здесь есть различие подходов. Но самое главное, что такие выборы должны быть организованы под эгидой ООН после принятия новой конституции. Для этого была уже достаточно давно создана конституционная комиссия под руководством Педерсена, которая заседала в Женеве. Правда, из-за пандемии эти совещания давно не собирались.В настоящий момент новой конституции нет, а выборы должны проводиться в соответствии с международными стандартами в разумные сроки. То есть семь лет президентского мандата истекли – извольте организовать следующие выборы. Будет новая конституция, соответственно, могут быть организованы новые выборы под эгидой ООН.Рассмотрим, как дается оценка демократичности процесса в Сирии и не только. Более или менее объективные международные стандарты заключаются в том, что выборы должны проводиться всеобщие, равные, тайные, прямые, с разумной периодичностью. Это записано во всех основополагающих международных документах. Но эти стандарты не используются, а приводятся только субъективные характеристики, такие как "свободные", "честные", "конкурентные", "справедливые", "открытые". Но это все субъективные оценки. Такие рассуждения служат для признания голосования, а соответственно – органов власти, легитимными или нелегитимными. Это еще одно лукавство. В ряде словарей легитимность считают синонимом законности. Но в понятии современных политических манипуляторов легитимность есть нечто иное, а именно – оцениваемое помимо объективных результатов голосования некое "доверие" народа к избранной власти, "добровольное согласие" на исполнение законов, установленных этой властью. Между тем законность – совершенно понятная вещь. Законной является та власть, которая выбрана в соответствии с законодательством суверенного государства.– Будут ли в Сирии российские наблюдатели?– Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения с законными властями Сирийской Арабской Республики. Народное собрание Сирийской Арабской Республики направило приглашение обеим палатам Федерального собрания: Совету Федерации и Государственной Думе. Состав общей делегации сейчас формируют председатели соответствующих комитетов. – Когда российские специалисты отправится в Сирию?– Они отправятся туда ближе к дате голосования с тем расчетом, чтобы прибыть туда накануне, и присутствовать при подведении первых итогов. – Есть понимание того, когда они вернутся в Россию с результатами своих наблюдений?– Понимание есть, точной даты пока нет.– Будут ли российские наблюдатели следить за ходом голосования за пределами Сирии?– Это обычно не требуется. В посольстве Сирии в Москве была довольно интересная, наглядная агитация снаружи – не за кого-то из кандидатов, а стоял микроавтобус, оклеенный плакатами с надписями: "Сирия – Россия, Россия – Сирия – за мир". Это, наверно, подчеркивает нынешние отношения России и Сирии.– Нам в России осенью предстоят выборы в Госдуму. Насколько вероятен риск того, что иностранные государства будут в них вмешиваться?– У нас в министерстве иностранных дел у нас разделение обязанностей с моим коллегой, послом по особым поручениям Аскальдовичем, который сменил коллегу Нестеренко, уехавшего послом в Хорватию. Но я был на прошлой неделе в Петербурге на совещании, организованном межпарламентской ассамблеей СНГ и Советом Федерации. Семинар вел Григорий Борисович Карасин, председатель комитета по международным делам Совета Федерации. И там очень подробно обсуждались вопросы возможного иностранного вмешательства не только в выборы в России, но и в других государствах СНГ и за их пределами.– Есть ли возможность снизить эти риски?– Документы Содружества Независимых Государств, межпарламентской ассамблеи предусматривают главный критерий – если выборы проводятся в точном соответствии с демократическим законодательством демократической страны, они не могут не быть признаны законными. Все остальное от лукавого.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/siriya-1730985367.html

https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/khimataka-1733573148.html

https://ria.ru/20210521/siriya-1733242561.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуров, сирия, интервью