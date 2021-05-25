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Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными - РИА Новости, 25.05.2021
Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T23:31
2021-05-25T23:31
башар асад
владимир чуров
сирия
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми."Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми", - говорится в совместном заявлении глав МИД.Согласно заявлению, страны поддерживают всех сирийцев, организации гражданского общества и сирийскую оппозицию, которые считают избирательный процесс незаконным.Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение сирийских выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил РИА Новости, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.Министры иностранных дел считают, что для того, чтобы выборы были "заслуживающие доверия", необходимо, чтобы все сирийцы могли принять в них участие в безопасной обстановке, в том числе внутренне перемещенные лица, беженцы и члены диаспоры.Великобритания, США, Франция, Германия и Италия призвали международное сообщество не признавать выборы в Сирии.МИД Сирии назвал решение властей Германии и Турции о запрете проведения выборов в посольствах и генконсульствах Сирии подтверждением их враждебного отношения к Дамаску. Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров заявлял РИА Новости, что основными угрозами для президентских выборов в Сирии являются терроризм и международная обструкция.Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с 7:00 до 19:00 будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. При запросе любой из провинций время голосования может быть продлено еще на пять часов. Днем тишины будет объявлено 25 мая. На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
https://ria.ru/20210525/vybory-1733680270.html
https://ria.ru/20210521/siriya-1733242561.html
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башар асад, владимир чуров, сирия, в мире

Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными

23:31 25.05.2021
 
© AP Photo / Hussein MallaДосрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан
Досрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Великобритания, США, Франция, Германия и Италия заявили, что не считают президентские выборы в Сирии ни свободными, ни справедливыми.
"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми", - говорится в совместном заявлении глав МИД.
Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
11:00
Владимир Чуров: выборы президента Сирии организованы в сложной обстановке
Согласно заявлению, страны поддерживают всех сирийцев, организации гражданского общества и сирийскую оппозицию, которые считают избирательный процесс незаконным.
Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение сирийских выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил РИА Новости, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 09:59
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии
Министры иностранных дел считают, что для того, чтобы выборы были "заслуживающие доверия", необходимо, чтобы все сирийцы могли принять в них участие в безопасной обстановке, в том числе внутренне перемещенные лица, беженцы и члены диаспоры.
Великобритания, США, Франция, Германия и Италия призвали международное сообщество не признавать выборы в Сирии.
Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Дополняется
МИД сообщил об угрозе провокаций в преддверии выборов президента в Сирии
МИД Сирии назвал решение властей Германии и Турции о запрете проведения выборов в посольствах и генконсульствах Сирии подтверждением их враждебного отношения к Дамаску. Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров заявлял РИА Новости, что основными угрозами для президентских выборов в Сирии являются терроризм и международная обструкция.
Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с 7:00 до 19:00 будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. При запросе любой из провинций время голосования может быть продлено еще на пять часов. Днем тишины будет объявлено 25 мая. На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
 
Башар АсадВладимир ЧуровСирияВ мире
 
 
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