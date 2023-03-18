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Биография Алексея Островского - РИА Новости, 18.03.2023
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04:18 18.03.2023 (обновлено: 06:08 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ostrovskiy-1858743874.html
Биография Алексея Островского
Биография Алексея Островского - РИА Новости, 18.03.2023
Биография Алексея Островского
Алексей Островский в пятницу подал в отставку с поста губернатора Смоленской области по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял ее и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T04:18
2023-03-18T06:08
россия
смоленская область
москва
алексей островский
владимир путин
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Алексей Островский в пятницу подал в отставку с поста губернатора Смоленской области по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял ее и назначил врио главы региона Василия Анохина.Ниже приводится биографическая справка Островского.Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве.В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "Мировая экономика", в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Юриспруденция".В 1991-1994 годах работал журналистом в ведущих российских и зарубежных СМИ.С 1994 года по 2003 год был помощником руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе, руководителем секретариата вице-спикера палаты Владимира Жириновского.В 2003-2007 годах – депутат Госдумы четвертого созыва, был заместителем председателя комитета по информационной политике, заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, членом комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.В 2007-2011 годах – депутат Госдумы пятого созыва, был председателем комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.С декабря 2011 года по апрель 2012 года был депутатом Госдумы шестого созыва, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.20 апреля 2012 года Алексей Островский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.25 апреля президент РФ Дмитрий Медведев предложил Смоленской областной думе кандидатуру Островского для утверждения губернатором. 26 апреля депутаты единогласно высказались за наделение Алексея Островского полномочиями главы региона. Вступил в должность в тот же день.18 мая 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Островского, поручив ему исполнять обязанности до выборов в сентябре.13 сентября 2015 года Островский победил на внеочередных выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов.13 сентября 2020 года он был переизбран на посту губернатора, получив поддержку 56,54% избирателей.18 сентября 2020 года официально вступил в должность губернатора Смоленской области.17 марта 2023 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Островского по собственному желанию.Островский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), медалью Столыпина П.А. II степени (2014).Имеет благодарность президента РФ, почетные грамоты правительства и Государственной думы.Алексей Островский женат, у него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, смоленская область, москва, алексей островский, владимир путин, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, снг, справки
Россия, Смоленская область, Москва, Алексей Островский, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Госдума РФ, ЛДПР, СНГ, Справки

Биография Алексея Островского

© Фото : администрация Смоленской области Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский
Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : администрация Смоленской области
Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Алексей Островский в пятницу подал в отставку с поста губернатора Смоленской области по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял ее и назначил врио главы региона Василия Анохина.
Ниже приводится биографическая справка Островского.
Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве.
В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "Мировая экономика", в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Юриспруденция".
В 1991-1994 годах работал журналистом в ведущих российских и зарубежных СМИ.
С 1994 года по 2003 год был помощником руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе, руководителем секретариата вице-спикера палаты Владимира Жириновского.
В 2003-2007 годах – депутат Госдумы четвертого созыва, был заместителем председателя комитета по информационной политике, заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, членом комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.
В 2007-2011 годах – депутат Госдумы пятого созыва, был председателем комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
С декабря 2011 года по апрель 2012 года был депутатом Госдумы шестого созыва, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.
20 апреля 2012 года Алексей Островский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
25 апреля президент РФ Дмитрий Медведев предложил Смоленской областной думе кандидатуру Островского для утверждения губернатором. 26 апреля депутаты единогласно высказались за наделение Алексея Островского полномочиями главы региона. Вступил в должность в тот же день.
18 мая 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Островского, поручив ему исполнять обязанности до выборов в сентябре.
13 сентября 2015 года Островский победил на внеочередных выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов.
13 сентября 2020 года он был переизбран на посту губернатора, получив поддержку 56,54% избирателей.
18 сентября 2020 года официально вступил в должность губернатора Смоленской области.
17 марта 2023 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Островского по собственному желанию.
Островский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), медалью Столыпина П.А. II степени (2014).
Имеет благодарность президента РФ, почетные грамоты правительства и Государственной думы.
Алексей Островский женат, у него три дочери.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияСмоленская областьМоскваАлексей ОстровскийВладимир ПутинВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРСНГСправки
 
 
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