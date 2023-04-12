Модник, режиссер, москвич: чего мы не знали об Островском

© Предоставлено из фондов Бахрушинского театрального музея

Его пьесы запрещала цензура.

“Прорывом в творчестве молодого драматурга стала комедия "Банкрут" (позже названная "Свои люди - сочтемся"), — говорит Соколинская. — Известность пришла, когда эта его пьеса ходила по Москве еще в рукописях”.

Но цензура поначалу запретила ставить ее на сцене, как и другие произведения автора. “Действующие лица — мерзавцы, разговоры грязны, пьеса обидна для русского купечества” — писали цензоры.

(Фото - А.Н. Островский в роли Подхалюзина, Т.Ф. Гилярова (тетя драматурга) в роли Липочки. "Свои люди - сочтемся" А.Н. Островский. [1861])