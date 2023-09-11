https://ria.ru/20230911/yavka-1895625241.html

Явка на выборах в Смоленской области составила 33,91 процента

Явка на выборах в Смоленской области составила 33,91 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Явка на выборах в Смоленской области составила 33,91 процента

Итоговая явка избирателей на досрочных выборах губернатора Смоленской области составила 33,91%, этот показатель выше явки на прошлых губернаторских выборах,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:01

2023-09-11T17:01

2023-09-11T17:02

политика

смоленская область

россия

гагаринский район

андрей максимов (писатель)

василий анохин

михаил коваль

единая россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Итоговая явка избирателей на досрочных выборах губернатора Смоленской области составила 33,91%, этот показатель выше явки на прошлых губернаторских выборах, следует из данных облизбиркома. В Смоленской области 8-10 сентября прошло голосование на досрочных выборах губернатора региона. Также в течение трех дней жители региона выбирали депутатов облдумы. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, на выборах победил врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), набрав 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) набрал 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%. "Результаты явки избирателей на момент окончания процесса голосования: по досрочным выборам губернатора Смоленской области - 33,91%, по выборам депутатов Смоленской областной думы седьмого созыва - 33,95%", - сообщает избирком в своем телеграм-канале. Отмечается, что самый высокий уровень явки по области зафиксирован в Холм-Жирковском районе - 68,69%, а самый низкий - в Гагаринском районе - 24,90%. В Смоленске приняли участие в голосовании более 78 тысяч горожан. На однодневных выборах губернатора Смоленской области в 2020 году итоговая явка составила почти 29,7%, практически аналогичная цифра была и на выборах депутатов облдумы. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html

смоленская область

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политика, смоленская область, россия, гагаринский район, андрей максимов (писатель), василий анохин, михаил коваль, единая россия, кпрф, лдпр