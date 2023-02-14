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В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую
В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую - РИА Новости, 14.02.2023
В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую
Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что мобилизованные из региона не участвуют в прямых боестолкновениях, но он перепроверит жалобу, что их якобы... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:23
2023-02-14T12:23
специальная военная операция на украине
россия
смоленск
смоленская область
алексей островский
безопасность
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БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что мобилизованные из региона не участвуют в прямых боестолкновениях, но он перепроверит жалобу, что их якобы сразу отправляли на передовую, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Ранее сообщалось, что совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. В обращении говорилось, что обратившиеся за помощью мобилизованные были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После, как следует из письма, их отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые. "По информации военнослужащих, не доверять которой у меня нет ни малейших оснований, на данный момент наши мобилизованные земляки не участвуют в прямых боестолкновениях и не выполняют подобного рода задачи. Обязательно в ходе скорого общения с командованием, нашими земляками на месте лично еще раз перепроверю данную информацию", - цитирует пресс-служба слова Островского. Губернатор предполагает, что эта жалоба "направлена жителями иных регионов, проходивших практическую подготовку на базе Смоленской военной академии ПВО". Он также отмечает, что в регионе выстроена система взаимодействиями с мобилизованными и членами их семей на основе нескольких независимых друг от друга каналов получения информации. Однако, по его информации, в работающий в регионе центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также смоленский комитет семей воинов отечества, региональный центр управления регионом и политические партии подобные факты или жалобы кем-либо не направлялись. Островский также отметил, что находится на постоянной связи с руководством полка, сформированного из мобилизованных жителей региона, в ближайшее время собирается их посетить и поздравить с Днем защитника Отечества.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
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россия, смоленск, смоленская область, алексей островский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленск, Смоленская область, Алексей Островский, Безопасность
12:23 14.02.2023
 
В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую

Смоленский губернатор перепроверит информацию об отправке мобилизованных на передовую

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что мобилизованные из региона не участвуют в прямых боестолкновениях, но он перепроверит жалобу, что их якобы сразу отправляли на передовую, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. В обращении говорилось, что обратившиеся за помощью мобилизованные были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После, как следует из письма, их отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 16:12Специальная военная операция на Украине
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
"По информации военнослужащих, не доверять которой у меня нет ни малейших оснований, на данный момент наши мобилизованные земляки не участвуют в прямых боестолкновениях и не выполняют подобного рода задачи. Обязательно в ходе скорого общения с командованием, нашими земляками на месте лично еще раз перепроверю данную информацию", - цитирует пресс-служба слова Островского.
Губернатор предполагает, что эта жалоба "направлена жителями иных регионов, проходивших практическую подготовку на базе Смоленской военной академии ПВО".
Он также отмечает, что в регионе выстроена система взаимодействиями с мобилизованными и членами их семей на основе нескольких независимых друг от друга каналов получения информации. Однако, по его информации, в работающий в регионе центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также смоленский комитет семей воинов отечества, региональный центр управления регионом и политические партии подобные факты или жалобы кем-либо не направлялись.
Островский также отметил, что находится на постоянной связи с руководством полка, сформированного из мобилизованных жителей региона, в ближайшее время собирается их посетить и поздравить с Днем защитника Отечества.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСмоленскСмоленская областьАлексей ОстровскийБезопасность
 
 
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