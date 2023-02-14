https://ria.ru/20230214/mobilizovannye-1851906280.html

В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую

В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую - РИА Новости, 14.02.2023

В Смоленске проверят информацию об отправке мобилизованных на передовую

Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что мобилизованные из региона не участвуют в прямых боестолкновениях, но он перепроверит жалобу, что их якобы... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:23

2023-02-14T12:23

2023-02-14T12:23

специальная военная операция на украине

россия

смоленск

смоленская область

алексей островский

безопасность

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БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что мобилизованные из региона не участвуют в прямых боестолкновениях, но он перепроверит жалобу, что их якобы сразу отправляли на передовую, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Ранее сообщалось, что совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. В обращении говорилось, что обратившиеся за помощью мобилизованные были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После, как следует из письма, их отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые. "По информации военнослужащих, не доверять которой у меня нет ни малейших оснований, на данный момент наши мобилизованные земляки не участвуют в прямых боестолкновениях и не выполняют подобного рода задачи. Обязательно в ходе скорого общения с командованием, нашими земляками на месте лично еще раз перепроверю данную информацию", - цитирует пресс-служба слова Островского. Губернатор предполагает, что эта жалоба "направлена жителями иных регионов, проходивших практическую подготовку на базе Смоленской военной академии ПВО". Он также отмечает, что в регионе выстроена система взаимодействиями с мобилизованными и членами их семей на основе нескольких независимых друг от друга каналов получения информации. Однако, по его информации, в работающий в регионе центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также смоленский комитет семей воинов отечества, региональный центр управления регионом и политические партии подобные факты или жалобы кем-либо не направлялись. Островский также отметил, что находится на постоянной связи с руководством полка, сформированного из мобилизованных жителей региона, в ближайшее время собирается их посетить и поздравить с Днем защитника Отечества.

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851669504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, смоленск, смоленская область, алексей островский, безопасность