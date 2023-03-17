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Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление - РИА Новости, 17.03.2023
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23:09 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858730194.html
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление - РИА Новости, 17.03.2023
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:09
2023-03-17T23:09
смоленская область
владимир путин
алексей островский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное представление. "Планируется представление в понедельник", - сказал Анохин. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
https://ria.ru/20230317/otstavka-1858706509.html
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смоленская область, владимир путин, алексей островский
Смоленская область, Владимир Путин, Алексей Островский
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление

Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление в понедельник

© POOL | Перейти в медиабанкВрио главы Смоленской области Василий Анохин
Врио главы Смоленской области Василий Анохин
© POOL
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Врио главы Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное представление.
"Планируется представление в понедельник", - сказал Анохин.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Путин принял отставку губернатора Смоленской области
Вчера, 19:48
 
Смоленская областьВладимир ПутинАлексей Островский
 
 
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