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Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление - РИА Новости, 17.03.2023
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:09
2023-03-17T23:09
2023-03-17T23:09
смоленская область
владимир путин
алексей островский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное представление. "Планируется представление в понедельник", - сказал Анохин. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
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смоленская область, владимир путин, алексей островский
Смоленская область, Владимир Путин, Алексей Островский
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление
Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление в понедельник