https://ria.ru/20230317/anokhin-1858730194.html

Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление

Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление - РИА Новости, 17.03.2023

Врио главы Смоленской области Анохин анонсировал официальное представление

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:09

2023-03-17T23:09

2023-03-17T23:09

смоленская область

владимир путин

алексей островский

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил РИА Новости, что планирует уже в понедельник приехать в регион, тогда же и состоится его официальное представление. "Планируется представление в понедельник", - сказал Анохин. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.

https://ria.ru/20230317/otstavka-1858706509.html

смоленская область

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смоленская область, владимир путин, алексей островский