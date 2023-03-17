Рейтинг@Mail.ru
Анохин анонсировал план развития Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 17.03.2023 (обновлено: 23:55 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858731055.html
Анохин анонсировал план развития Смоленской области
Анохин анонсировал план развития Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023
Анохин анонсировал план развития Смоленской области
План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:15
2023-03-17T23:55
политика
смоленская область
владимир путин
алексей островский
василий анохин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858717558_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_654ac80346a729ef74766afbc67cc486.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе. "По срокам: пятилетний горизонт планирования. Трехлетка - это бюджетный цикл и еще плюс два года на перспективу", - рассказал Анохин РИА Новости. По его словам, план в том числе включает в себя социальное развитие региона, успешную реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858717558_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_789e3d42eacb0b9e79a7086621eda498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, смоленская область, владимир путин, алексей островский, василий анохин
Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Алексей Островский, Василий Анохин
Анохин анонсировал план развития Смоленской области

Анохин: план развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет

© POOL | Перейти в медиабанкВрио главы Смоленской области Василий Анохин
Врио главы Смоленской области Василий Анохин
© POOL
Перейти в медиабанк
Врио главы Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин.
Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе.
"По срокам: пятилетний горизонт планирования. Трехлетка - это бюджетный цикл и еще плюс два года на перспективу", - рассказал Анохин РИА Новости.
По его словам, план в том числе включает в себя социальное развитие региона, успешную реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.
Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
Президент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
Биография Василия Анохина
Вчера, 21:19
 
ПолитикаСмоленская областьВладимир ПутинАлексей ОстровскийВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала