https://ria.ru/20230317/anokhin-1858731055.html

Анохин анонсировал план развития Смоленской области

Анохин анонсировал план развития Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023

Анохин анонсировал план развития Смоленской области

План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:15

2023-03-17T23:15

2023-03-17T23:55

политика

смоленская область

владимир путин

алексей островский

василий анохин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе. "По срокам: пятилетний горизонт планирования. Трехлетка - это бюджетный цикл и еще плюс два года на перспективу", - рассказал Анохин РИА Новости. По его словам, план в том числе включает в себя социальное развитие региона, успешную реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.

https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html

смоленская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, смоленская область, владимир путин, алексей островский, василий анохин