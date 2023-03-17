https://ria.ru/20230317/anokhin-1858731055.html
Анохин анонсировал план развития Смоленской области
Анохин анонсировал план развития Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023
Анохин анонсировал план развития Смоленской области
План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:15
2023-03-17T23:15
2023-03-17T23:55
политика
смоленская область
владимир путин
алексей островский
василий анохин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе. "По срокам: пятилетний горизонт планирования. Трехлетка - это бюджетный цикл и еще плюс два года на перспективу", - рассказал Анохин РИА Новости. По его словам, план в том числе включает в себя социальное развитие региона, успешную реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, смоленская область, владимир путин, алексей островский, василий анохин
Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Алексей Островский, Василий Анохин
Анохин анонсировал план развития Смоленской области
Анохин: план развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет рассчитан на пять лет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин.
Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину
в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе.
"По срокам: пятилетний горизонт планирования. Трехлетка - это бюджетный цикл и еще плюс два года на перспективу", - рассказал Анохин РИА Новости.
По его словам, план в том числе включает в себя социальное развитие региона, успешную реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.
Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский
подал в отставку по собственному желанию.
Биография Василия Анохина