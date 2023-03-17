https://ria.ru/20230317/anokhin-1858731753.html
В план развития Смоленской области войдет поддержка мобилизованных
В план развития Смоленской области войдет поддержка мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
В план развития Смоленской области войдет поддержка мобилизованных
План развития Смоленской области будет включать в себя в том числе поддержку мобилизованных и семей военнослужащих, заявил РИА Новости врио губернатора региона... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:23
2023-03-17T23:23
2023-03-17T23:23
политика
смоленская область
владимир путин
алексей островский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. План развития Смоленской области будет включать в себя в том числе поддержку мобилизованных и семей военнослужащих, заявил РИА Новости врио губернатора региона Василий Анохин. Ранее в пятницу Анохин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца подготовить детальный план развития региона и доложить о проделанной работе. "В том числе (план - ред.) включает особый блок - поддержка семей мобилизованных, членов семей участников специальной военной операции", - рассказал Анохин РИА Новости. Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, ранее действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию.
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html
смоленская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, смоленская область, владимир путин, алексей островский
Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Алексей Островский
В план развития Смоленской области войдет поддержка мобилизованных
Анохин: в план развития Смоленской области войдет поддержка мобилизованных и семей военных