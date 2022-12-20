https://ria.ru/20221220/investproekty-1840062459.html
В Смоленской области реализуются более 50 крупных инвестпроектов
В Смоленской области реализуются более 50 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 20.12.2022
В Смоленской области реализуются более 50 крупных инвестпроектов
Более 50 крупных инвестиционных проектов реализуются в 2022 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Алексей Островский на своей ежегодной... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:18
2022-12-20T17:18
2022-12-20T17:18
смоленская область
алексей островский
сафоновский район
гагаринский район
экономика
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Более 50 крупных инвестиционных проектов реализуются в 2022 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Алексей Островский на своей ежегодной пресс-конференции."В области промышленности – это 23 проекта с общим объемом инвестиций порядка 29 миллиардов рублей и социальным эффектом в виде создания свыше 3400 новых рабочих мест. Вот наиболее важные: ООО "Полимер" в Десногорске - производственный комплекс "Полимер-2", ООО "Эггер Древпродут Гагарин" - расширение производства напольных покрытий и модернизация производства ДСП, ООО "Юнипроф" в деревне Быльники - расширение производственных площадей", - пояснил Островский.Что касается сельского хозяйства, в отрасли реализуются 15 проектов с общим объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, которые дадут более тысячи новых рабочих мест. Губернатор уточнил, что речь идет о расширении молочной фермы ООО "Золотая нива" в Сафоновском районе, строительстве молочно-товарного комплекса с последующей глубокой переработкой продукции компании "Наша житница" в Гагаринском районе, а также о сооружении комплекса по переработке и хранению зерновых культур с организацией мест хранения сельскохозяйственной техники в Руднянском районе.Ранее Островский подчеркнул, что сбор зерновых в этом году в регионе превысил 350 тысяч тонн - почти на треть больше, чем в предыдущем. "Таких результатов не было 25 лет. Это рекорд", - отметил он.По словам губернатора, в социальной и туристической сферах реализуется 13 проектов с общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей при создании свыше 1300 рабочих мест.Островский добавил, что за десять лет работы администрация региона суммарно привлекла "сотни миллиардов внебюджетных инвестиций".
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сафоновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский, сафоновский район, гагаринский район, экономика
Смоленская область, Алексей Островский, Сафоновский район, Гагаринский район, Экономика
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Более 50 крупных инвестиционных проектов реализуются в 2022 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Алексей Островский на своей ежегодной пресс-конференции.
"В области промышленности – это 23 проекта с общим объемом инвестиций порядка 29 миллиардов рублей и социальным эффектом в виде создания свыше 3400 новых рабочих мест. Вот наиболее важные: ООО "Полимер" в Десногорске - производственный комплекс "Полимер-2", ООО "Эггер Древпродут Гагарин" - расширение производства напольных покрытий и модернизация производства ДСП, ООО "Юнипроф" в деревне Быльники - расширение производственных площадей", - пояснил Островский.
Что касается сельского хозяйства, в отрасли реализуются 15 проектов с общим объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей, которые дадут более тысячи новых рабочих мест. Губернатор уточнил, что речь идет о расширении молочной фермы ООО "Золотая нива" в Сафоновском районе
, строительстве молочно-товарного комплекса с последующей глубокой переработкой продукции компании "Наша житница" в Гагаринском районе
, а также о сооружении комплекса по переработке и хранению зерновых культур с организацией мест хранения сельскохозяйственной техники в Руднянском районе
.
Ранее Островский подчеркнул, что сбор зерновых в этом году в регионе превысил 350 тысяч тонн - почти на треть больше, чем в предыдущем. "Таких результатов не было 25 лет. Это рекорд", - отметил он.
По словам губернатора, в социальной и туристической сферах реализуется 13 проектов с общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей при создании свыше 1300 рабочих мест.
"Это строительство гостиничного комплекса "Vazuza Collection", духовного культурного центра "Темкино" и иные. Ярким примером удачного взаимодействия по вопросам инвестиций станет открытие в начале следующего года новой современной гостиницы "Мегаполис" на Гагаринском проспекте, аналогов которой в Смоленске
по уровню предоставляемых услуг еще не было", - уточнил он.
Островский добавил, что за десять лет работы администрация региона суммарно привлекла "сотни миллиардов внебюджетных инвестиций".