https://ria.ru/20230910/yavka-1895395165.html

Явка на выборах губернатора Смоленской области превысила 32 процента

Явка на выборах губернатора Смоленской области превысила 32 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах губернатора Смоленской области превысила 32 процента

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Смоленской области к 18.00 третьего дня голосования составила 32,21%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:11

2023-09-10T20:11

2023-09-10T20:11

политика

смоленская область

россия

василий анохин

михаил коваль

андрей максимов (писатель)

единая россия

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895351864_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_bfd9658085f7d8701792bf4dd1a8ac78.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Смоленской области к 18.00 третьего дня голосования составила 32,21%, сообщает избирком региона. В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы. Ранее сообщалось, что на 15.00 третьего дня голосования явка избирателей на досрочных выборах главы Смоленской области уже превысила явку на прошлых выборах главы региона, составив 30,15%. На однодневных выборах губернатора в 2020 году итоговая явка составила почти 29,7%. "Результаты явки избирателей на 18.00: по досрочным выборам губернатора Смоленской области - 32,21%, по выборам депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва - 32,21%", - сообщает облизбирком в своем телеграм-канале. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, смоленская область, россия, василий анохин, михаил коваль, андрей максимов (писатель), единая россия, лдпр, кпрф