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Глава Смоленской области призвал повысить качество работы скорой помощи - РИА Новости, 20.12.2022
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Смоленская область
https://ria.ru/20221220/ostrovskiy-1840089322.html
Глава Смоленской области призвал повысить качество работы скорой помощи
Глава Смоленской области призвал повысить качество работы скорой помощи - РИА Новости, 20.12.2022
Глава Смоленской области призвал повысить качество работы скорой помощи
Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на наиболее насущные и болезненные вопросы жителей региона и представителей прессы в рамках ежегодной... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:30
2022-12-20T18:30
смоленская область
алексей островский
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на наиболее насущные и болезненные вопросы жителей региона и представителей прессы в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции; в частности, речь шла о качестве медицинского обслуживания.Вопросы и жалобы населения собирал и суммировал Центр управления региона. Одна из них поступила из города Ярцево. Жительница пожаловалась на то, что людям приходится долго ждать скорой помощи, так как машин на станциях стало меньше.Отвечая на вопрос, губернатор разделил его на две составляющие, усомнившись в том, что информация достоверна."Ни одна машина ни в одной службе скорой помощи не сокращалась – я даю гарантию как руководитель региона. Сколько было в Ярцево машин и бригад, столько и остается. Из вопроса понятно, что люди либо дезинформированы, либо у них нет достоверной информации. А они должны знать, что делается и для чего. Поручаю своему профильному заму, начальнику департамента здравоохранения, главврачам центральных районных больниц и главам районов усилить работу всеми доступными средствами", - сказал Островский.Он дал пояснения относительно сути реформы, проводимой во всех регионах в сфере здравоохранения."Все отдельно взятые станции скорой медицинской помощи объединяются в одну систему с выводом на одного диспетчера, который распределяет экипажи по региону уже без границ муниципальных образований. Если диспетчер видит, какая бригада ближе к пациенту, он может отправить машину и из соседнего района. Раньше это было невозможно. Другой вопрос, который вызывает справедливую озабоченность у смолян, это временной промежуток от вызова до приезда бригады. Мною уже дано поручение департаменту здравоохранения совместно с руководством смоленского Государственного медицинского университета обеспечить привлечение к этой работе, в том числе и студентов, окончивших бакалавриат и имеющих необходимую квалификацию", - сказал губернатор.Он добавил, что в рамках взаимодействия с федеральным Минздравом и правительством РФ область получает десятки новых машин скорой помощи, которые немедленно отправляются в районы.
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алексей островский, здоровье - общество
Смоленская область, Алексей Островский, Здоровье - Общество
18:30 20.12.2022
 

Глава Смоленской области призвал повысить качество работы скорой помощи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на наиболее насущные и болезненные вопросы жителей региона и представителей прессы в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции; в частности, речь шла о качестве медицинского обслуживания.
Вопросы и жалобы населения собирал и суммировал Центр управления региона. Одна из них поступила из города Ярцево. Жительница пожаловалась на то, что людям приходится долго ждать скорой помощи, так как машин на станциях стало меньше.
Отвечая на вопрос, губернатор разделил его на две составляющие, усомнившись в том, что информация достоверна.
"Ни одна машина ни в одной службе скорой помощи не сокращалась – я даю гарантию как руководитель региона. Сколько было в Ярцево машин и бригад, столько и остается. Из вопроса понятно, что люди либо дезинформированы, либо у них нет достоверной информации. А они должны знать, что делается и для чего. Поручаю своему профильному заму, начальнику департамента здравоохранения, главврачам центральных районных больниц и главам районов усилить работу всеми доступными средствами", - сказал Островский.
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Он дал пояснения относительно сути реформы, проводимой во всех регионах в сфере здравоохранения.
"Все отдельно взятые станции скорой медицинской помощи объединяются в одну систему с выводом на одного диспетчера, который распределяет экипажи по региону уже без границ муниципальных образований. Если диспетчер видит, какая бригада ближе к пациенту, он может отправить машину и из соседнего района. Раньше это было невозможно. Другой вопрос, который вызывает справедливую озабоченность у смолян, это временной промежуток от вызова до приезда бригады. Мною уже дано поручение департаменту здравоохранения совместно с руководством смоленского Государственного медицинского университета обеспечить привлечение к этой работе, в том числе и студентов, окончивших бакалавриат и имеющих необходимую квалификацию", - сказал губернатор.
Он добавил, что в рамках взаимодействия с федеральным Минздравом и правительством РФ область получает десятки новых машин скорой помощи, которые немедленно отправляются в районы.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийЗдоровье - Общество
 
 
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